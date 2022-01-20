湯加清跑道 嚴防救援播疫 聯國擬遠距救災不派員登島

聯合國駐斐濟協調員維奇（Jonathan Veitch）周三向法新社表示，一度被5至10厘米厚火山灰覆蓋的主島湯加塔布島的機場跑道，已經清理完畢，預計周四起將可容許來自澳洲和新西蘭的救援飛機降落。他前一天表示，聯合國將以遠距離方式實行大部分救援工作，因為湯加有非常嚴格的零新冠病毒政策。他說，湯加是全球少數沒爆發新冠疫情的國家，一旦爆發將是災難，「他們像許多太平洋島國一樣，對開放邊界非常謹慎，因為歷史上太平洋地區曾爆發摧毁這裏社會的疾病」。據Our World in Data數據，湯加約六成合資格人口完成接種新冠疫苗，低於部分鄰國如斐濟。維奇稱，目前聯合國有23人在湯加，和其他國際非政府組織協助救援。

載救援物資紐軍艦明抵達

湯加政府已准許新西蘭兩艘載着救援物資的軍艦進入當地，預計周五抵達，其中一艘軍艦載着25萬公升水及其他物資，艦上還有可每天生產7萬公升水的海水化淡設備。紅十字會警告，當地水源已受火山灰和海水污染，加上有可能出現如霍亂等的疫症，因此安全食水供應現時是重中之重。

火山爆發後，湯加的唯一海底電纜斷裂，對外通訊幾近中斷，最新預計需時4周修復。國際手機網絡供應商Digicel利用南太平洋大學的衛星信號接收器，在湯加主島設置臨時通訊系統，讓當地能使用2G網絡，但連接不穩定，容量只有正常的10%。

主島1000華人平安 外島未明

此外，中國駐湯加大使曹小林周二表示，湯加主島的1000多名中國公民和公司員工目前平安，但外島情况未明，中國國家主席習近平昨慰問湯加，重申願助重建家園。

（法新社/路透社/中通社）