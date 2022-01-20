黨員變節逼宮 約翰遜增下台壓力

保守黨議員改投工黨

《鏡報》昨報道，執政保守黨20多名2019年大選勝出的議員周二（18日）開會，討論趕約翰遜下台，多達20人計劃向「1922委員會」（保守黨後座議員組成的黨團）提交要求啟動對約翰遜不信任動議的信。報道又指會上亦討論約翰遜的替任人選，提及包括財相辛偉誠、外相卓慧思、衛生大臣賈偉德等。

《每日電訊報》昨報道，最少11人昨已向「1922委員會」遞信。保守黨一名議員估計，啟動對約翰遜不信任投票的門檻或本周可達。

根據保守黨規則，必須有15%保守黨國會議員寫信給1922委員會主席，方能啟動不信任投票。以保守黨目前議席計，啟動程序需要54名議員支持。

有份遞信的保守黨議員韋克福德（Christian Wakeford）昨在下議院首相答問環節臨開始前宣布變節，加入在野工黨。他指「約翰遜以至保守黨已證明他們未能提供國家所需的領導與管治」。

「以上帝之名，走吧」

資深黨員戴德偉昨在下議院發言時說，他已為約翰遜辯護了多個星期，希望對方承擔責任，「以上帝之名，走吧」。

保守黨後座議員布里金（Andrew Bridgen）昨估計，內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）對派對門事件調查的報告可能下周發表。有尋求拉約翰遜落台的保守黨議員呼籲其他同僚，待格雷的調查報告公布後才決定是否啟動不信任投票。

雖然英國周二公布單日死亡個案是近一年新高，但約翰遜昨在國會宣布，下周四起取消去年12月啟動的「B計劃」防疫措施，換言之，公眾毋須再盡可能在家工作、在公眾地方強制戴口罩、參加大型活動時出示疫苗通行證等。

約翰遜解釋，專家認為新冠病毒變異株Omicron疫情已見頂，第三針計劃亦見成效，因此決定取消「B計劃」，但《衛報》形容約翰遜取消B計劃，是試圖轉移國內民眾討論焦點，而路透社則指結束B計劃或有助約翰遜在黨內動盪之時，安撫黨內反對封城的聲音，挽回選民的心。

（BBC/衛報/路透社/每日電訊報/英國天空新聞）