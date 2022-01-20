俄兵到位可隨時攻烏 美軍事外交雙軌周旋

烏克蘭國防部情報評估示警

烏克蘭國防部向CNN披露其最新情報評估，指俄羅斯有10.6萬陸上部隊正劍指烏克蘭，連同海軍和空軍，合共超過12.7萬人。評估報告指出，俄羅斯從中部和東部地區調派部隊到西部邊境作「永久部署」，在上月尾至本月，俄羅斯持續將大批彈藥、戰地醫院和安全服務相關設備運往邊境，「證實準備進攻行動」。此外，截至本月中，俄羅斯已轉移了36套射程達700公里的「伊斯坎德爾」（Iskander）中程導彈到該區，其射程涵蓋基輔，有可能用作摧毁烏克蘭的重要目標。新評估亦顯示俄羅斯支援烏東境內超過3.5萬名親俄武裝分子，另外更有約3000名俄方武裝人員長駐當地。俄羅斯一直否認有派兵進入烏東。另外，烏克蘭指俄羅斯的情報活動正在增加，包括在邊境部署更多的無線電和衛星設備，而現時沿邊境的飛行監察活動較去年大增兩倍。

俄聯白俄軍演 美憂攻烏為實

情報評估又提到一條潛在新戰線，指俄羅斯盟友白俄羅斯正威脅烏克蘭北面邊境。消息指俄羅斯正派兵在白俄軍演。美國國務院官員周二警告，俄兵在此敏感時刻加強在白俄出現，令人關注到是否假借軍演為名，襲擊烏克蘭為實。官員稱，按目前推算，俄羅斯會在1月中至2月中發動襲擊。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二亦形容烏克蘭邊境目前「極其凶險」，「我們現在處於俄羅斯隨時襲擊烏克蘭的地步」。

CNN另一篇報道引述美國高級官員稱，拜登政府正考慮新選項協助烏克蘭禦敵，包括更多彈藥、迫擊炮、「標槍」反坦克導彈和防空導彈系統等。多名消息人士形容，有關想法反映政府內部在經過上周的3輪談判後，對透過外交解決危機感到悲觀。目前美國已有特種部隊身處烏克蘭訓練烏軍，報道引述高級官員稱，美國其他部門或會加入支援，例如中情局（CIA）。中情局長伯恩斯（Bill Burns）上周到基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。

美軍事援烏 布林肯外交斡旋

不過，在官方層面上美國仍在加緊外交斡旋。國務卿布林肯（Antony Blinken）周三飛抵基輔與澤連斯基見面。之前他在美國駐烏克蘭大使館警告，俄羅斯可輕易在短時間內向烏克蘭邊境增兵。

布林肯周四到德國首都柏林，與英國、法國和德國就烏克蘭危機舉行四方會談，到周五前往日內瓦與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。美國國務院一名高級官員說，布林肯將在會談中敦促俄方立即採取行動讓烏克蘭情勢降溫。俄羅斯外交部周二發表聲明，指出拉夫羅夫周二在電話向布林肯重申，莫斯科需要美國對其安全要求（主要是保證北約不會東擴）的「具體」答覆。CNN引述國務院一名高級官員稱，美俄安排高官會晤，顯示「外交或許仍未絕望」。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報/中央社）