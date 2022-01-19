得州人質案 淡定教士化險為夷

紐時周一訪問了兩名當事人，包括猶太教士西特龍－沃克（Charlie Cytron-Walker）。被指在今次事件中頭腦冷靜的西特龍－沃克表示，他被指示要坐下時，他刻意選擇一張可輕易前往出口的椅子，其後他趁機輕聲向一名人質提到出口位置。當外賣薄餅送到時，他建議由另一名人質前去領取，到最後所有人質都只離開出口約20呎。與此同時，另一人質慢慢用腳將一些椅子移近自己，好用作擋住子彈或碎片。他們又與槍手談話，以獲取其信任，其中一名人質不久後就獲釋。到入夜後槍手與警方談判僵持，情况惡化，當槍手叫他們下跪時，他們就決定行動，先由教士拿起一張椅擲向槍手，然後和其他人質一起衝向門口逃生。

西特龍－沃克表示近年參與過最少4次由聯邦調查局（FBI）和地方消防局等舉行的安全訓練，讓他有勇氣和敏感度去處理今次事件。

FBI周日公布，疑犯是44歲英國籍公民阿克拉姆（Malik Faisal Akram）。

（紐約時報）