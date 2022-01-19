印尼國會通過遷都 新命名曝光

「努桑塔拉」位處東加里曼丹

努桑塔拉是爪哇語中「群島」的意思，由佐科從80個名字名單中挑選。努桑塔拉位於雅加達東北約2000公里，佔地56,180公頃（561.8平方公里，即約半個香港）。佐科早在2019年提出遷都，因有1000萬人口的雅加達正面對海平面上升、人口過多、交通擠塞和污染等問題，但遷都計劃因新冠疫情被推遲。佐科周一表示，政府希望將之打造成新智能大都市，成為吸引全球人才的創新中心。當局亦希望把新首都建設為一個低碳超級樞紐，支持製藥、衛生和技術發展領域，並促進爪哇島以外的可持續增長。

原目標2024上半年搬遷

政府此前估計遷都計劃耗資466萬億印尼盾（約2535億港元），佐科最初目標為任期結束前、即2024年上半年開始遷都，但眾議院特別委員會周一稱，議員同意不必要在2024年上半年展開遷都。有批評者指出，遷都法案匆忙通過，未有足夠諮詢公眾和考慮環保因素。

（路透社/法新社）