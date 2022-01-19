美5G啟用 飛安疑慮未除 10客貨運航空公司再聯署 籲政府煞停

恐擾高度計 日阻千航班

聯署信由美國航空公司（American Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、西南航空公司（Southwest Airlines）、聯邦快遞公司（FedEx）和聯合包裹（UPS）等的行政總裁發出，收件人包括白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）和聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）。

FAA早前曾發警告，指5G信號可能會干擾飛機的敏感電子儀器，例如高度計，嚴重影響低能見度時機師的操作。

彭博社的報道指5G信號不一定會令高度計停止運作，但有可能會導致讀數錯誤。聯署信警告平日可能會有超過1100架班機和10萬名乘客遭到取消航班、改道或延誤，國家的商業將陷入停擺。他們要求在部分主要機場跑道方圓3.2公里範圍內不要裝設5G信號發射站，並呼籲政府立即出手干預。

路透社報道，幾家主要航空公司和波音公司的總裁，周日再與布蒂吉格和迪克森作了長時間電話討論，警告可能出現的飛安危機。路透社報道，有部分航空公司周一考慮是否開始取消預計周三到達美國的國際航班。

因應航空業界警告，AT&T和Verizon已兩度推遲5G投入服務的時間，另外亦於本月3日同意在美國約50個機場設立緩衝區。兩間電訊商周一拒絕回應，但它們曾表示，全球約40國都已成功推出5G服務，至今並沒飛行干擾問題。

香港5G頻譜異於美國

飛機高度儀運作使用的頻率是4.2GHz至4.4GHz，美國C段5G頻譜頻率為3.7GHz，香港現時5G頻譜主要是3.5GHz。兩者頻率愈接近，愈可能受干擾。

（路透社/法新社/CNN/彭博社/中央社）