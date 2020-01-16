以國數據：4針BNT不足防Omicron

特拉維夫舍巴醫學中心（Sheba-Medical-Center）上月為154名參與測試的醫務人員接種第4劑BioNTech疫苗，兩周後研究人員發現他們的抗體水平上升，幅度甚至比接種第3針後略高，但仍然未能完全防禦Omicron。負責研究的舍巴醫學中心傳染病部門主任雷格夫-約海（Gili Regev-Yochay）指出，能防禦之前多種變異株的新冠疫苗，防禦Omicron的效力卻降低了，但在測試中的感染者也只有輕微症狀或沒有症狀。

舍巴的研究人員又為120名接種了3劑BioNTech疫苗的志願者接種一劑莫德納（Moderna）疫苗，一周後發現抗體水平上升，與接種第4劑BioNTech疫苗的人情况相若。

最脆弱一群打4針合理

雷格夫-約海直言，防止感染Omicron所需的抗體水平「可能高到連疫苗也產生不到，就算是質素良好的疫苗」。他說，測試結果顯示，為最脆弱一群打第4針的決定正確，因仍然能夠對防止感染Omicron提供額外保護，但結果並不支持全民接種第4針。

以色列是首批推出第4針的國家之一，上月底開始為60歲或以上的人、免疫力受損的人，以及醫護人員提供第4劑疫苗，至今逾50萬人接種了第4針。 歐盟監管部門上周曾警告，經常接種新冠疫苗加強劑會削弱免疫系統，亦未必可行。

（彭博社/CNN）