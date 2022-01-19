酸雨火山灰毒海洋 遺禍恐數年

湯加火山爆發後， 釋出二氧化硫和氮氧化物，這兩種氣體與大氣中的水和氧氣互相影響會產生酸雨。奧克蘭大學的火山學家克羅寧（Shane Cronin）稱，由於湯加屬熱帶氣候，未來一段時間內，當地可能會降酸雨。酸雨會導致農作物受損，並可能危及湯加的主食，例如芋頭、粟米、香蕉和蔬菜。

火山灰亦會危害海洋生物。湯加的專屬經濟海域有近70萬平方公里，大多數民眾的食物和生計都是來自海洋。專家指出，目前多張照片顯示當地陸地蒙上一層火山灰。在上周六火山爆發前幾星期，湯加地質局已警告，附近的海水被有毒的火山排放物污染，漁民應假設這些水域的魚已有毒。火山爆發後，附近充滿火山灰的水將使魚類失去食物及產卵牀。部分魚類會死亡或被迫遷徙，海底結構改變亦會為漁船帶來新障礙。火山灰也會使珊瑚礁窒息。珊瑚礁是湯加旅遊業支柱，在新冠疫情前，每年為該國帶來500萬美元收入，旅遊業佔湯加GDP約12%。海底火山爆發還會向水中釋放更多鐵，促使藍綠藻和海綿生長，使珊瑚礁進一步退化，要使它復元可能需時數年。

噴發氣體料不足改變氣候

據美國太空總署（NASA）數據顯示，上周六的火山爆發將火山灰和二氧化硫噴到距海平面30多公里的大氣中，二氧化硫抵達平流層後，將與水氣產生作用，形成氣溶膠，阻擋陽光抵達地球表面，令溫度下降。但科學家按衛星數據估計，上周六噴發的二氧化硫總量約為0.4太克（即4億公斤），遠低於科學家認為可能大大改變全球氣候的數量。據NASA數據，1991年菲律賓皮納圖博火山爆發時，釋放了15太克至20太克二氧化硫到大氣中，導致全球氣溫在接下來的15個月內下降了0.6℃，因此專家估計今次湯加噴出的二氧化硫量，不足以改變全球氣候。

（路透社/CNN）