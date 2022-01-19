湯加「空前災難」 兩島房屋盡毁 爆火山災後照片曝光 跑道道路蒙灰礙救援

兩島百居民生死未卜

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）表示，在低窪的湯加哈派群島（Ha'apai）偵探到求救信號，偵察機已確認當中兩個小島福諾伊島（Fonoi）和曼戈島（Mango）遭重創；兩島分別有69人及36人居住。湯加政府昨證實，曼戈島上所有房屋被毁，福諾伊島只剩兩間房屋，諾穆卡島（Nomuka）也受到廣泛破壞，當局已在一些離島展開疏散行動。湯加海軍已為哈派群島提供糧水和帳篷。首相辦公室表示，15米高海嘯曾襲擊哈派群島及主島湯加塔布島（Tongatapu）西部海岸，後者有56間房屋完全或嚴重損毁，居民已轉到疏散中心。政府稱，國內食水供應受到火山灰嚴重影響，又證實迄今3人死亡，包括50歲英國女子格洛弗 （Angela Glover）。其兄弟稱，經營流浪狗之家的格洛弗當時因嘗試救狗在海嘯中遇難，其屍體已被發現。

急需發電機淨水器材

湯加火山爆發後海底電纜受損，對外通訊幾乎斷絕，政府昨稱，互聯網已中斷，但當地一些電話服務可使用。澳洲和新西蘭周一派出偵察機評估災情，澳洲太平洋事務部長舍舍利亞（Zed Seselja）表示，初步報告顯示未造成重大傷亡，但海灘及度假村遭到重創，到處也是損毁房屋。新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）昨稱，C-130大力士運輸機正準備飛往湯加提供救援物資，包括可摺疊的水容器、發電機和衛生用品，「但圖像顯示首都努庫阿洛法機場跑道滿佈火山灰，必須在飛機降落前清除」。她指出，兩艘載着食水和救災物資的海軍船和一架救援直升機將派往湯加，但估計軍船需3天時間才能抵達。由於火山灰及海嘯可能已污染湯加食水，紅十字會亞太地區主任馬修（Alexander Matheou）表示，淨化水質除去火山灰、提供避護所及讓居民與家人團聚，是目前最重要的工作。

民眾合力清機場跑道

新西蘭傳媒報道，周一約200名湯加人已開始清理機場跑道，暫時清理了一段100米的路面。新西蘭駐湯加處理高級專員倫德（Peter Lund）表示，當地政府已宣布進入緊急狀態，損毁情况開始明朗，他在facebook寫道：「在烏納（Vuna）路上，有建築物損毁，許多瓦礫和石塊被拋起，但首都的民眾正試圖回復正常。」

火山爆發後12小時的衛星圖像顯示，洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊島（Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai）幾乎已消失，這使火山學家難以監測火山當前的活動。專家指出，該火山在上周六爆發前，已經小量噴發約一個月。

（BBC/路透社/衛報）