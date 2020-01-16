英政府截BBC財源 約翰遜被指懲罰「派對門」報道

目前英國每個家庭收看電視節目，每年須繳付159鎊（約1694港元）電視牌照費，為公營機構BBC帶來每年32億鎊（約341億港元），佔其營運資金多達四分之三，其餘來自節目銷售等收入。2016年，BBC與英國政府達成新版的《皇家憲章》（Royal Charter），BBC每年收取的牌照費將由政府設定，從2017年4月起的5年內，費用將與通脹掛鈎，並持續至2027年《皇家憲章》到期。約翰遜早在2019年競逐首相時，已表示要取消牌照費。

英國《星期日郵報》周日報道，經過一年半談判，政府終決定向牌照費開刀。約翰遜忠實盟友之一的杜慧詩（Nadine Dorries）周日在Twitter稱，下次有關BBC牌照費的宣布，將是最後一次，並上載《星期日郵報》報道政府將凍結BBC牌照費的報道連結，提到未來兩年將凍結牌照費，並於2027年直接取消該制度。《獨立報》報道，杜慧詩沒有透露BBC之後如何營運，只稱「社會應該討論新的集資、支援和出售電視節目方法」。

5年後減3/4營運資金 恐裁數千人

有關做法雖可在高通脹下減輕消費者負擔，但《衛報》指出，收入大減將迫使BBC中止部分服務，並可能裁員數千人，惟保守黨員、約翰遜支持者及右翼傳媒料會歡迎有關決定。《每日郵報》上月報道，有62%受訪民眾支持取消牌照費。

約翰遜一方否認施懲 指商討逾年

BBC最近關於約翰遜領導危機的報道，引起一些保守黨議員不滿，後座議員法布里坎特（Michael Fabricant）甚至形容BBC持續報道反約翰遜內容，相當於 「企圖發動政變」。不過，工黨影子文化大臣鮑威爾（Lucy Powell）質疑約翰遜不喜歡BBC的報道方針，要藉此懲罰它，說：「首相認為那些報道他違反（防疫）規則的人應該付出代價，而他可逍遙法外。」影子蘇格蘭事務大臣默拉里（Ian Murray）形容政府此舉是約翰遜拯救相位所作的最後努力。首相府內部人士周日堅稱，BBC的相關報道並不是決定取消牌照費的因素，指有關商討已持續了逾一年。

（衛報/金融時報/BBC/獨立報）