不打疫苗成「邊緣人」 歐組織捍聚餐自由

CNN：多國施壓谷針 挑戰自由界限

法國國會周日通過推行疫苗通行證，禁止未打針者進入餐廳及體育館等場所。奧地利早前已對未接種者實施禁足令，是歐洲首國，並計劃在2月1日強制合資格成人接種新冠疫苗。德國政府也禁止未接種者進入大部分共同場所，並警告將強制接種。CNN指出，各國透過推行疫苗護照及加強對未接種者限制措施來「谷針」，會不斷挑戰公共衛生和公民自由之間的界限，並加劇接種者和未接種者之間的緊張情緒，甚至激起家庭對立。

領導歐洲最大反疫苗護照組織之一Mass-Voll的里莫爾迪（Nicolas Rimoldi）說：「像我這樣沒有疫苗證書的人，不再是社會的一分子，我們被排除在外，我們就像沒有價值的人。」里莫爾迪堅稱其組織不是反口罩和反疫苗，他們純粹關注民主和合法，多於疫苗的科學性。他說反疫苗護照示威中，許多人都已完成接種，他們主要不滿政府欺騙民眾稱接種疫苗可結束限制措施。里莫爾迪向CNN稱，他鼓吹未接種者一起違規聚餐，「周一我和50人在餐廳吃飯，若警察看到我們會很不高興」。但衛生專家指摘這些活動鹵莽和危險，並批評一些人扭曲了自由的概念，認為傷害他人是他們個人的權利。

拒絕接種的人指摘支持疫苗護照的政客將他們變成二等公民，法國總統馬克龍認為那些拒接種者是「不負責任」，他本月初說：「當我的自由威脅到他人的自由時，我就變得不負責任，不負責任的人不再是法國公民。」

（CNN）

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