紐時﹕俄威脅核彈移近美國

《紐時》報道稱，俄羅斯總統普京的部分助手在上周的談判中提到，普京為了推動俄羅斯安全利益而所做的事，將會令歐美「深深感受得到」，暗示俄羅斯有可能將核武器部署至離美國海岸線不遠處，令導彈發射後西方只有少至5分鐘時間發出警報。報道引述一名俄高級外交官稱，莫斯科已準備將一些武器重新部署，那與美國情報評估指俄方可能考慮在某些地點部署新核武脗合，例如戰術核武或高超音速導彈。俄羅斯早前已表明成功測試高超音速武器，有報道指將部署在靠近東歐的黑海地區。

核子攻擊5分鐘內可抵美

普京去年4月說：「俄羅斯的反應將會不對等、快速而強硬。」他11月亦警告，西方拉攏烏克蘭加入北約是不能接受的風險，原因是那代表俄羅斯只有幾分鐘時間應對從當地實行的核子攻擊，俄羅斯為了回應，有可能將潛射高超音速導彈部署在離華府不遠處。他說，俄國在新年伊始將擁有新的海基高超音速導彈，其到達下令發射核彈攻擊俄羅斯者的飛行時間只要5分鐘。報道指俄官員近日重覆有關暗示。

參與上周會談的俄羅斯副外長里亞布科夫亦表示，不排除會在鄰近美國的古巴和委內瑞拉作軍事部署。將武器部署在靠近美國城市的地點，情况與1962年蘇聯將核彈運往古巴造成導彈危機的情况類似。

恐重演古巴導彈危機

里亞布科夫又提到，俄羅斯近期多次表明，如果感受到安全威脅，就會採取「軍事－技術」（military-technical）手段回應，當中「軍事－技術」就是指軍事硬件。里亞布科夫上月已警告，如果北約不保證停止東擴，俄國將會部署戰術核武。

報道亦提到，拜登政府和北約就未來幾個月烏克蘭地區局勢發展作了評估，其中一個情况是俄羅斯不單止要派兵入侵烏克蘭，還可能將戰線大幅擴展。莫斯科國立研究大學國際關係專家蘇斯洛夫（Dmitry Suslov）認為，俄羅斯行動的整體邏輯是要讓美國和北約付上高昂代價。

（紐約時報/塔斯社）