紐時﹕俄威脅核彈移近美國

【明報專訊】俄羅斯和烏克蘭邊境劍拔弩張，前者與歐美上周舉行的3場會談進展不大，雙方會後繼續唇槍舌劍，令人關注到俄烏之戰是否已迫在眉睫。俄羅斯一直希望北約承諾不再東擴，但不得要領，美國《紐約時報》報道，俄羅斯在最近的會談中暗示，若要求繼續不獲接納，就會將核彈移近美國，令人關注1962年古巴導彈危機有否可能重演。
《紐時》報道稱，俄羅斯總統普京的部分助手在上周的談判中提到，普京為了推動俄羅斯安全利益而所做的事，將會令歐美「深深感受得到」，暗示俄羅斯有可能將核武器部署至離美國海岸線不遠處，令導彈發射後西方只有少至5分鐘時間發出警報。報道引述一名俄高級外交官稱，莫斯科已準備將一些武器重新部署，那與美國情報評估指俄方可能考慮在某些地點部署新核武脗合，例如戰術核武或高超音速導彈。俄羅斯早前已表明成功測試高超音速武器，有報道指將部署在靠近東歐的黑海地區。
核子攻擊5分鐘內可抵美
普京去年4月說：「俄羅斯的反應將會不對等、快速而強硬。」他11月亦警告，西方拉攏烏克蘭加入北約是不能接受的風險，原因是那代表俄羅斯只有幾分鐘時間應對從當地實行的核子攻擊，俄羅斯為了回應，有可能將潛射高超音速導彈部署在離華府不遠處。他說，俄國在新年伊始將擁有新的海基高超音速導彈，其到達下令發射核彈攻擊俄羅斯者的飛行時間只要5分鐘。報道指俄官員近日重覆有關暗示。
參與上周會談的俄羅斯副外長里亞布科夫亦表示，不排除會在鄰近美國的古巴和委內瑞拉作軍事部署。將武器部署在靠近美國城市的地點，情况與1962年蘇聯將核彈運往古巴造成導彈危機的情况類似。
恐重演古巴導彈危機
里亞布科夫又提到，俄羅斯近期多次表明，如果感受到安全威脅，就會採取「軍事－技術」（military-technical）手段回應，當中「軍事－技術」就是指軍事硬件。里亞布科夫上月已警告，如果北約不保證停止東擴，俄國將會部署戰術核武。
報道亦提到，拜登政府和北約就未來幾個月烏克蘭地區局勢發展作了評估，其中一個情况是俄羅斯不單止要派兵入侵烏克蘭，還可能將戰線大幅擴展。莫斯科國立研究大學國際關係專家蘇斯洛夫（Dmitry Suslov）認為，俄羅斯行動的整體邏輯是要讓美國和北約付上高昂代價。