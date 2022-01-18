海底通訊電纜疑斷 維修需兩周

親人無回音 海外湯加人心焦

在新西蘭的簡（Sela Jane），最近兩日不時在社交網站發信息給湯加的表親但沒回音，改而查閱事態最新發展，一見到報道提及家人所在地區出現海嘯就極為緊張：「我最想知的是我家人尚存嗎？」澳洲的陶莫佩奥（Seini Taumoepeau）表示擔心到一夜難眠，轉而起牀跟進網上新聞。太平洋媒體網絡記者莫圖拉洛（Filipo Motulalo）說：「我無法與家人取得聯絡，那兒沒有通訊。我們已知道我家鄰近的地區水浸，但不曉得損毁有多嚴重。」

悉尼大學危害與災害風險科學教授多米尼-豪斯（Dale Dominey-Howes）指出，1989年全球鋪設了逾88.5萬公里海底電纜，但這些電纜一般擠於所謂關鍵「咽喉點」（choke point）之間的狹窄通道，以致易受火山爆發、海底山泥傾瀉、地震、海嘯等天災影響。

（法新社）