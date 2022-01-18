火山灰夾毒氣 湯加糧水危機 澳紐急運緊急物資 中國紅會撥款78萬

湯加國會議長法卡法努阿（Lord Fakafanua）周一表示，湯加廣受火山灰嚴重影響，「需要立即援助，為人民供應清潔飲用水和食物」。湯加駐澳洲外交使團副團長圖伊哈蘭金吉埃（Curtis Tu'ihalangingie）接受路透社訪問表示，火山灰污染食水等構成重大健康憂慮，「大部分湯加人無留意到火山灰有毒，吸入會有害，他們必須戴口罩」。湯加首都努庫阿洛法（Nukualofa）估計有1厘米至2厘米厚的火山灰覆蓋。

新西蘭國立水資源與大氣研究所指出，湯加將面對酸雨和火山霧霾等可能危害健康的短期問題。火山專家漢德利（Heather Handley）也表示，湯加依賴雨水為主要飲用水來源，火山灰夾雜氟、氯、硫等氣體全都能滲入食水，火山灰還會灰焗死農作物。

出差公幹廣州男子失聯

洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai）火山噴發引發的海嘯，至昨日導致最少兩人死亡、一人失蹤。兩名女子在秘魯北部蘭巴耶克省遇上兩米高海嘯而溺斃。一名僑居湯加首都努庫阿洛法的英國婦人在海嘯中被海浪捲走，屍體昨被尋回；一名在當地公幹的廣州男子與家人失聯。中國土木工程集團南太平洋公司表示，其在當地的逾40名員工無恙，並備有可維持最少3個月的物資。

由於湯加海底電纜斷裂使通訊中斷，尚不清楚全面的傷亡和破壞程度。路透社報道，在湯加希希福（Hihifo）半島，有度假村東主在facebook表示整條西岸線和整條村都被海嘯「徹底摧毁」。澳洲的太平洋地區部長舍舍利亞（Zed Seselja）稱，在湯加工作的澳洲警察查看過遭海嘯衝擊的海灘，表示「房屋七零八落」，損毁嚴重，不過機場狀况相對良好。國際紅十字及紅新月聯合會太平洋地區負責人表示，估計海嘯受災人數達8萬（約佔湯加總人口八成）。

外國援助物資恐傳入新冠

不過圖伊哈蘭金吉埃說，湯加政府擔心接受外國援助物資可能將新冠病毒引入該國。湯加需要將救援物資隔離檢疫，且可能不允許外國救援人員落機。他說：「我們不希望招來另一波新冠海嘯。」湯加對外實施嚴格檢疫，兩年來沒有爆發疫情。

爆火山威力相當千顆原子彈

新西蘭氣象機構稱，原僅籠罩湯加的火山灰雲在火山爆發後一天多，開始擴散至新西蘭、澳洲等西邊國家。火山專家稱，從初步數據顯示，這似是1991年菲律賓皮納圖博火山大爆發以來最猛烈的火山爆發。今次可能因含火山氣體伴隨約1000℃的超熱岩漿迅速湧出，與周圍只得20℃的海水接觸時，產生劇烈反應。火山爆發所釋放的能量，可能相當於1000顆廣島原子彈。氣象學家觀察發現，該火山上周六爆發當天周圍出現的閃電，僅3個小時就達40萬次。印尼2018年喀拉喀托之子火山噴發時，一個小時才8000次閃電。

（路透社/法新社/澳洲SBS）