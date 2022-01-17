湯加火山爆發「全球有感」 美墨智利發海嘯警報 台港同錄衝擊波

全島通訊中斷 災情恐滯後浮現

今次爆發的洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊海底火山，約有1800米高、20公里寬廣，大部分浸於海裏，僅露出火山口，並與露出海平面約100米的無人島洪阿湯加（Hunga Tonga）、洪阿哈阿帕伊（Hunga Ha'apai）並連。美國地質勘探局（USGS）記錄顯示，上周六（15日）湯加時間下午5時14分（本港時間中午12時14分）海底火山噴發威力相當於「零」深度5.8級地震。

衛星圖片顯示火山灰、蒸氣和氣體從火山口湧升至20公里高空，寬達260公里。火山噴發的火山灰加上海底電纜懷疑中斷，使湯加通訊受阻，火山灰蔽日之下湯加在前天日落前兩小時即宛若黑夜。

阿拉斯加稱聞巨響 蘇格蘭錄衝擊波

阿拉斯加費爾班克斯大學（UAF）地球物理學院在Twitter稱，遠在阿拉斯加都聽得到其噴發巨響，它並引述阿拉斯加火山觀測站的科學家菲（David Fee）指出，1萬公里外聽到噴發聲響「甚為獨殊」，此前僅19世紀印尼喀拉喀托（Krakatau）火山和20世紀阿拉斯加諾瓦拉普塔（Novarupta）火山的少數威力強大噴發例子。

新西蘭日本有船舶傾覆

蘇格蘭法夫（Fife）氣象站表示，該站的氣壓變化圖表隨火山噴發而躍升，「想到噴發的威力能把衝擊波傳送到全球各地，真是不可思議」。香港天文台也表示錄得火山爆發衝擊波引致的氣壓變化。跟香港差不多時間，台灣中央氣象局都記錄到衝擊波。

這次火山噴發牽動的巨浪，還引發幾乎整個太平洋沿岸地區都有或多或少的海水上漲。澳洲監測到努庫阿洛法有1.2米巨浪。新西蘭北部北島圖圖卡卡（Tutukaka）因海嘯加上氣旋逼近產生高約2米巨浪，導致數十艘船艇沉沒或損毁嚴重。日本東岸也觀測到海水大幅上升，最高是奄美市1.2米。日本曾指示8個縣近23萬人疏散，及在四國的高知縣發現有10艘船舶傾覆或漂走。

秘魯異常巨浪 兩人溺斃

東太平洋方面，美國夏威夷及加州、俄勒岡州、華盛頓州、阿拉斯加州一度發出過注意海嘯警報，錄得0.9米至1.2米左右海浪，其中加州聖路易斯港達1.3米。距噴發點逾1萬公里的智利查尼亞拉爾（Chanaral）錄得1.74米海浪。秘魯前天有兩人因異常巨浪而溺斃。設於夏威夷的太平洋海嘯警報中心約於格林威治時間周日早上3時（香港時間周日早上11時）才宣布火山噴發引起的威脅消除。

新西蘭總理阿德恩昨晨表示，跟新西蘭駐湯加的大使館取得聯絡後獲悉，海嘯對湯加首都努庫阿洛法（Nukualofa）北岸前灘造成嚴重衝擊，船舶和巨石都被冲上岸去，該市漫天仍被濃厚的火山塵籠罩，推測灰雲已污染水源，不過市况平靜穩定。

湯加有約10.5萬人口。救助兒童會稱湯加當下有空氣和食水安全問題，政府已叫公眾戴口罩和採用瓶裝水。努庫阿洛法居民稱房屋水浸，天上落下細碎砂石和火山灰。新西蘭與澳洲皆準備隨時賑災。新西蘭一家電訊公司宣布提供新西蘭與湯加的免費通訊至1月23日。

（法新社/共同社/CNN/新西蘭先驅報）