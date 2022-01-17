得州槍手猶太教堂挾人質 求釋「蓋達夫人」

擾攘10小時 人質獲救槍手亡

科利維爾警局表示當日早上約10時41分接報後派出特種部隊到場。FBI談判員與男疑犯接觸，後者要求與一名在獄中的女子對話。美國廣播公司（ABC）引述美方人員報道，疑犯要求釋放西迪基（Aafia Siddiqui）。西迪基為巴基斯坦科學家，丈夫是911策劃者哈立德之侄，她有「蓋達夫人」外號。2010年她企圖謀殺美國駐阿富汗人員而被帶往美國審訊和判囚86年，正在得州沃斯堡（Fort Worth）服刑。

ABC最初指疑犯自稱西迪基的兄弟，報道後來澄清西迪基兄弟在休斯頓，有專家指疑犯以阿拉伯語說的用字屬比喻性質，有伊斯蘭教中的「姊妹」之意。西迪基律師強調她與事件無關，亦確認男子非自己的兄弟，並譴責事件。

FBI則表示確認男子身分但未有公布，亦未有交代他的死因。ABC報道指疑犯攜帶有武器，又在現場不同位置設有炸彈。

（路透社/法新社）