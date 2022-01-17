安德魯涉性侵案 首批傳召證人曝光

【明報專訊】要以平民身分面對性侵民事訴訟的英國安德魯王子，及提告的美國女子朱弗雷雙方上周五（14日）分別向紐約法院提交文件，交代首批傳召的證人。安德魯一方計劃傳召朱弗雷的心理學家盤問，以質疑她的記憶；至於朱弗雷計劃傳召兩名當時目擊安德魯在夜店與一名少女在一起的人作證，以證明安德魯2001年事發當天的行蹤。
女原告召證人證安德魯行蹤
安德魯一方向法官提出盤問朱弗雷在澳洲的心理學家萊特富特（Judith Lightfoot），以及朱弗雷的丈夫羅伯特（Robert Giuffre），希望藉此質疑朱弗雷的記憶有誤及佐證其心理和財務狀况。
朱弗雷的律師則要求傳召兩名在英國的證人，指其中一名證人沃克（Shukri Walker）曾聲稱在倫敦一間夜店看到安德魯跟一名少女在一起，而朱弗雷指控安德魯在到訪夜店後，於英國名媛馬克斯韋爾的住所性侵她。律師指安德魯否認在有關時段身處夜店，或與當事人見面，因此沃克的證辭相當重要。朱弗雷指控安德魯通過美國「富豪淫媒」愛潑斯坦和馬克斯韋爾安排，在她17歲時性侵她。
另外，英國《鏡報》前引述消息報道，安德魯對於英女王的決定感到相當震驚，又稱安德魯在英女王告知他被剝奪榮譽軍銜後傷心落淚。安德魯認為自己在英女王登基白金禧（70周年）紀念的一年令很多人失望，特別是英女王。
（鏡報/法新社）
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