安德魯涉性侵案 首批傳召證人曝光

女原告召證人證安德魯行蹤

安德魯一方向法官提出盤問朱弗雷在澳洲的心理學家萊特富特（Judith Lightfoot），以及朱弗雷的丈夫羅伯特（Robert Giuffre），希望藉此質疑朱弗雷的記憶有誤及佐證其心理和財務狀况。

朱弗雷的律師則要求傳召兩名在英國的證人，指其中一名證人沃克（Shukri Walker）曾聲稱在倫敦一間夜店看到安德魯跟一名少女在一起，而朱弗雷指控安德魯在到訪夜店後，於英國名媛馬克斯韋爾的住所性侵她。律師指安德魯否認在有關時段身處夜店，或與當事人見面，因此沃克的證辭相當重要。朱弗雷指控安德魯通過美國「富豪淫媒」愛潑斯坦和馬克斯韋爾安排，在她17歲時性侵她。

另外，英國《鏡報》前引述消息報道，安德魯對於英女王的決定感到相當震驚，又稱安德魯在英女王告知他被剝奪榮譽軍銜後傷心落淚。安德魯認為自己在英女王登基白金禧（70周年）紀念的一年令很多人失望，特別是英女王。

（鏡報/法新社）