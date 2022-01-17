約翰遜「派對門」拖累 保守黨錄9年最大民望落後

英媒指數周內有逼宮危機

《觀察家報》委託調查機構Opinium所做的最新民調指出，保守黨的支持度只剩31%，遠落後於工黨的41%支持率。更有多達46%支持脫歐的選民認為約翰遜須辭職，顯示執政聯盟內部正在分裂。針對上述結果，有分析指約翰遜已成保守黨「最大負債」。保守黨最近亦向黨員作網上調查，有53%人認為約翰遜須立刻辭職。

目前雖只有少數保守黨國會議員公開叫約翰遜下台。正式彈劾程序需要54名或以上國會議員聯署申請，然後投票。

曾任職外交部的保守黨國會議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）表示，假如約翰遜逃避責任，對方「將失去他的信任」。同為保守黨國會議員的奧爾德斯（Peter Aldous）則稱，約翰遜的個人行為令脫歐支持者「極度失望」，他亦準備好在官方發布調查報告後，投票要求約翰遜下台。

（觀察家報）