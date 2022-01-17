分析：澳總理政治計算 佐高域非走不可

民眾疫下受苦 拒寬待球星

澳洲《時代報》（The Age）首席政治記者克羅（David Crowe）指出，總理莫里森（Scott Morrison）若給予佐高域「特殊待遇」，必定「出事」。他說，讓沒接種疫苗又誤導邊境人員的佐高域輕易入境，已經說不過去。從政治角度考慮，莫里森的親信、移民部長霍克（Alex Hawke）以公眾利益為由再撤銷佐高域的入境簽證，正因為政府意識到活在嚴苛防疫措施下的民眾，根本沒有心情去給予佐高域豁免。澳洲民眾憂慮的是Omicron肆虐、核酸檢測站排長龍，家用快速抗原檢測試劑短缺。試問連到醫院探望病危父母也被禁的澳洲人，又怎能接受一名網球手獲得寬待。克羅指出，在距離聯邦大選僅餘幾個月，「觸怒那些澳洲人將是大忌」。

克羅認為，不早告訴反疫苗立場人所共知的佐高域不應來，也顯示莫里森政府缺乏危機意識。誠如澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）在Twitter的發文，「要是莫里森一開始不給佐高域簽證，就能避掉一切」。

另外，雖然在佐高域首次被澳撤銷簽證時，得到塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）高調力撐，但其後他承認上月中染疫後有違規行為，塞國政府也知他不完全值得撐」，政府高層已轉口風，總理布爾納比奇（Ana Brnabic）說「如確診就應隔離」，而貝爾格萊德不少民眾也認為，佐高域其實早打疫苗就可一勞永逸。

（時代報/彭博社/衛報）