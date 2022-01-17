澳網開賽前夕 佐高域二度敗訴離境 塞爾維亞網協斥「政治壓倒體育」

佐高域本月5日飛抵墨爾本，準備出戰今日（17日）開鑼的澳網，但澳洲政府指他不符合豁免接種新冠疫苗規定而取消其入境簽證，佐高域上訴，說上月16日曾染疫，所以符合豁免接種的條件，上周一（10日）上訴成功，但傳媒其後披露他確診後仍「拋頭露面」，沒戴口罩出席公開活動和接受訪問。移民部長霍克（Alex Hawke）上周五以公眾利益為由，運用權力再度撤銷他的簽證，佐高域亦再一次上訴。

法官指移民部長撤入境簽證合法

法院周日審理上訴，政府代表律師指佐高域留在澳洲，會在當地應對嚴峻疫情之際刺激民眾反疫苗情緒，指佐高域已成反疫苗組織的代表人物，霍克考慮到讓佐高域續留澳洲風險太高。佐高域一方則說他去年參加澳網時，未有激起澳洲的反疫苗示威或騷亂，又指政府沒證據他激起反疫苗情緒，反之佐高域若被驅逐出境，可能觸發反疫苗運動或示威。

佐高域：極失望 尊重裁決

3名法官聽取雙方供辭後，一致裁定佐高域敗訴並須付訟費。首席法官奧爾索普（James Allsop）指判決純粹考慮移民部長的決定是否合法而非是否正確。詳細的判決理據將於稍後公布。

佐高域發聲明表示極度失望，稱會休息一段時間，再進一步回應事件，但尊重裁決。法院公布裁決後5小時，佐高域離開墨爾本飛往迪拜。

塞總理斥判決「自相矛盾」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府處理佐高域簽證的手法備受批評。他昨表示裁決有助「鞏固邊界、讓澳洲人安全」。不過，塞爾維亞政府和體育組織皆抨擊澳洲的決定，一直撐佐高域的總統武契奇（Aleksandar Vucic）指澳洲「以為這10天的虐待可以讓佐高域蒙羞，但他們其實在羞辱自己。佐高域可以昂首返回自己國家」。總理布爾納比奇（Ana Brnabic）認為法判決可恥，在短短幾天我們有兩個完全自相矛盾的法院判決」。塞爾維亞網球協會形容事件是一場鬧劇，「政治壓倒了體育」，「是政治壓力導致他的簽證被撤銷，以滿足『公眾利益』」。塞爾維亞奧委會說「佐高域縱使面對可恥的決定，但我們相信他仍然是勝利者」。

爭取第10個澳網冠軍的佐高域，原定今晚與同鄉基文奴域（Miomir Kecmanovic）對賽，其參賽席位將由在外圍賽落敗的意大利球手卡路素（Salvatore Caruso）補上。澳網主辦單位澳洲網球協會表示尊重法院決定，男子網球聯會（ATP）則說佐高域無緣參加澳網是「網球壇的損失」。有份參加澳網的西班牙名將拿度（Rafael Nadal）對於佐高域入境風波這場「馬戲」已感厭倦，但在這場風波中一直力撐佐高域的澳洲「壞孩子」基茲奧斯（Nick Kyrgios），昨批評拿度及薛斯巴斯（Stefanos Tsitsipas )等球星沒有聲援佐高域。

（衛報/路透社/法新社）