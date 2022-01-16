拜登政府倡戴N95 專家憂惹反彈礙抗疫

N95或KN95能緊貼面孔、有效過濾空氣中至少95% 0.3微米以上顆粒、病菌和病毒，防預新冠病毒的能力遠勝布口罩。路透社報道，自總統首席醫學顧問福奇上月底受訪建議民眾趕快使用最高質口罩後，一些N95美國生產商開始錄得可觀銷量。而如洛衫磯縣要求僱主周一起為高危員工提供外科口罩或KF94、KN95、N95的「醫療級」口罩。美國疾病控制及預防中心（CDC）原不建議採用醫療級口罩，避免分薄醫護資源，但到上周五（14日）也修訂指引，建議國民可以選用這兩款口罩，拜登政府表示打算全民派發N95口罩，參議員桑德斯更倡議每人送3個。

生產商：供應脆弱 或擾醫用品供應

不過，CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等部分官員擔心貶抑布口罩，民眾戴N95口罩又覺得不舒服，會索性不戴，故沒有推薦使用。醫院醫療用品生產商Premier Inc.發言人察爾茲亦向彭博社表示，雖然N95未至於缺貨，但供應脆弱，官方一下子鼓勵廣泛使用，可能干擾醫用品供應，衍生囤積居奇與冒牌貨湧現問題。

另外，《紐約時報》報道，美國最早爆發Omicron的城市如克里夫蘭、紐瓦克和首都華盛頓，單日感染個案開始快速回落，似一如英國和南非情况，反映全國感染高峰可能即將過去。

（路透社/彭博社/NBC）

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