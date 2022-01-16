沖繩確診超全國 美駐軍檢疫疏漏洞禍首

明報記者 羅睿琪

日本去年10月至年底為止，全國每日感染個案平均僅約數百宗。惟新年伊始，沖繩的新冠病毒感染人數便爆炸性激增，昨日（15日）單日新增感染人數便達1829人創新高，連續4日超過1500宗，每10萬人口染疫數穩居日本各地區之冠。沖繩縣至今累計病例數65,870宗，其中近萬宗集中在最近一周出現。由於當地醫護人員染疫或因屬密切接觸者而缺勤情况嚴重，部分醫院已暫停接收新症或提供急症服務。縣政府上周日（9日）起宣布實施防止感染蔓延措施，包括食肆須提早於晚上8時結束營業等，盼遏止醫療系統在感染擴散下崩潰。

基地相關確診佔六成

美軍基地相關人士過去1個月累計染疫數佔整體約六成，顯示美軍基地疫情急速擴大。《產經新聞》引述沖繩縣立中部病院感染症內科醫生高山義浩向厚生勞動省專家小組提交的資料指出，去年12月起美軍當中出現新冠變異株Omicron大流行，加上年末至新年期間的家族聚會特別頻繁，成感染人數急增的主因。厚生勞動省統計顯示，同樣設有美軍基地的山口縣、廣島縣等地，新增感染人數亦顯著較全國平均值為高。

目前駐日美軍約有5.5萬人，約70%駐日美軍設施均位於沖繩。《日本時報》指出，基於《日美地位協定》，駐日美軍並不受日本政府規管。雖然此前美方表示會採取與日方同等的措施防疫，但傳媒揭發美方並未按日本要求，安排美軍赴日前及抵日後接受病毒檢測，又將隔離期由14日縮減至10日，並容許隔離人員在基地內自由活動，可能接觸甚至感染在基地工作的本地居民。

美軍動向屬機密 外相「強烈促請」加強檢疫

沖繩知事玉城丹尼日前在記者會上怒斥美軍遏制感染急增的對策不足，成該縣主要感染擴散源頭。日本外相林芳正本月6日與美國國務卿布林肯通電話，「強烈促請」美方加強防疫措施並嚴格執行，以緩解基地周邊居民不安。駐日美軍司令部兩日後公布新防疫措施，包括所有軍人不論有否接種疫苗，在基地外都必須戴上口罩，另須在赴日、抵日及駐守時接受檢測。不過，政府消息人士向日本電視台TBS稱，美軍人員動向屬軍事機密，日方無法要求美方提供詳細資料，只能不斷要求美方落實防疫。

對駐日美軍的不滿持續發酵。關注沖繩美軍基地問題的組織「全沖繩會議」聯同該縣所屬的部分國會議員發表聲明，指出美軍相關的事故、嘈音、有害物質外泄，以至今次爆疫等，均顯示「美軍基地是威脅當地居民性命與生活的最大障礙」，批評日美政府只考慮沖繩的地緣戰略價值，輕視縣民福祉，要求停止興建新美軍基地。著名政治記者金平茂紀更質疑日本受《日美地位協定》所限無力處理駐日美軍疫情，「真的是主權國家嗎？」

輿論促改日美協定 考驗岸田文雄

對於輿論漸出現修訂《日美地位協定》的呼聲，首相岸田文雄強調應以務實的方式應付危機，日方將與美方加強溝通合作，強調無考慮修訂有關協訂。TBS分析，今次新冠疫情擴散勢加劇國民對美日同盟的質疑。在美國與日本即將簽訂新一輪駐日美軍軍費協議之際，高舉加強及深化美日同盟的岸田文雄如何處理疫情事態，將成其外交手腕的重大考驗。

（世局解碼）

（新冠疫情）