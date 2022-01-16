英媒揭首相擬炒涉「派對門」官員自保

英國《每日鏡報》昨引述不止一個消息人士透露，首相府職員每到周五黃昏都有幾十人參與品酒，在2020年秋至2021年春疫情高峰期間活動尤其頻密，他們還夾錢買了個可冷凍存放34支酒的酒櫃，於去年12月11日送到相府，約翰遜幾乎不可能不知道。

約翰遜政府接二連三被揭開派對違反防疫社交距離惹眾怒，首相府沒有證實或否認約翰遜是否知情，只呼籲大眾等待內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）最快本周完成「派對門」調查報告再評論。惟輿論以至保守黨高層均認為事情已顯示約翰遜喪失領導國家的「道德威望」。

《獨立報》報道，約翰遜制訂了稱為「拯救大狗行動」的自救方案，將等格雷報告出台就會要涉事者離職，相信包括幕僚長羅森菲爾德、私人秘書雷諾茲等。方案還將在「派對門」調查結束前後建立「溝通」網，支援部長們受訪、強調約翰遜懊悔及其在疫情中作出艱難抉擇而取得的成果，同時試探國會後座議員對黨魁暨相位的競爭對手，如財相辛偉誠、外相卓慧思、前衛生大臣侯俊偉等的支持度。

《獨立報》民調顯示，七成受訪者認為約翰遜應該辭職，68%不接受其道歉。保守黨內至少有5名議員已去信該黨「1922委員會」主席表示不信任首相，若有54名議員去信，將觸發黨魁改選。一內閣官員告訴《金融時報》，政府現分兩派，分別只是認為他要馬上下台抑或稍後。

（獨立報/法新社/每日鏡報）