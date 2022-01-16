英媒揭首相擬炒涉「派對門」官員自保

【明報專訊】英國傳媒昨日繼續揭發首相約翰遜領導的官員在新型冠狀病毒疫情以來幾乎每周飲酒作樂，令愈來愈多執政保守黨議員對唐寧街官員違反防疫規定感到憤怒。《獨立報》報道，約翰遜擬定了「拯救大狗行動」（Operation Save Big Dog），要一干「派對門」涉事官員掃地出門，以保相位。
英國《每日鏡報》昨引述不止一個消息人士透露，首相府職員每到周五黃昏都有幾十人參與品酒，在2020年秋至2021年春疫情高峰期間活動尤其頻密，他們還夾錢買了個可冷凍存放34支酒的酒櫃，於去年12月11日送到相府，約翰遜幾乎不可能不知道。
約翰遜政府接二連三被揭開派對違反防疫社交距離惹眾怒，首相府沒有證實或否認約翰遜是否知情，只呼籲大眾等待內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）最快本周完成「派對門」調查報告再評論。惟輿論以至保守黨高層均認為事情已顯示約翰遜喪失領導國家的「道德威望」。
《獨立報》報道，約翰遜制訂了稱為「拯救大狗行動」的自救方案，將等格雷報告出台就會要涉事者離職，相信包括幕僚長羅森菲爾德、私人秘書雷諾茲等。方案還將在「派對門」調查結束前後建立「溝通」網，支援部長們受訪、強調約翰遜懊悔及其在疫情中作出艱難抉擇而取得的成果，同時試探國會後座議員對黨魁暨相位的競爭對手，如財相辛偉誠、外相卓慧思、前衛生大臣侯俊偉等的支持度。
《獨立報》民調顯示，七成受訪者認為約翰遜應該辭職，68%不接受其道歉。保守黨內至少有5名議員已去信該黨「1922委員會」主席表示不信任首相，若有54名議員去信，將觸發黨魁改選。一內閣官員告訴《金融時報》，政府現分兩派，分別只是認為他要馬上下台抑或稍後。
（獨立報/法新社/每日鏡報）
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