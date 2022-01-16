湯加火山爆發 日本夏威夷現海嘯

事發當地下午5時20分（本港時間中午12時10分），湯加無人居住的洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊島（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山爆發持續了至少8分鐘，噴出升至17公里高的火山灰和蒸氣等。有人在Twitter表示，當地漫天漆黑，灰燼夾小石粒如雨落，灰雲中還有閃電。湯加國王和沿岸居民及早接獲預警前往高地暫避。新西蘭國家廣播電台（RNZ）報道，海浪湧向距爆發點約65公里的湯加首都努庫阿洛法（Nukualofa），高達1.2米的海嘯淹沒沿岸道路和湧入包括宮殿在內的多座建築物，有汽車隨浪漂浮。

1.2米高巨浪襲奄美群島

美屬薩摩亞首府亦觀測到0.6米高大浪，有部分村落房屋損毁。逾800公里外的斐濟報告火山噴發聲如打雷。及後夏威夷受海嘯影響，部分地區出現輕微水浸，美國向西岸發出海嘯警報，稱加州至阿拉斯加沿岸可能有高達60厘米海浪。日本氣象廳深夜後向南部奄美群島及吐噶喇列島發出海嘯警告，指可能出現3米高海嘯，並錄 得最少1.2米高巨浪，並向太平洋沿海地區發出海嘯注意警報（預測高度1米）。本港昨晚8時許氣壓亦一度急升，相信與火山猛烈爆發造成的衝擊波所致。

該座火山自上月20日轉趨活躍，監測部門1月11日曾宣告它休眠，但到上周五再次爆發。

（路透社/法新社/RNZ）