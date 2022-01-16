北約憂俄多線攻擊 無力招架

【明報專訊】德國《明鏡周刊》引述消息稱，北約憂慮俄羅斯在外交手段失敗後，將改以軍事行動達到獲取利益之目的，當中包括發動多線攻擊，包括襲擊烏克蘭以外的地方，而北約將無力迅速應對。此外，對歐天然氣供應也是莫斯科克制西方的利器。路透社報道指，美國日前與幾間國際能源公司舉行會談，討論一旦俄烏衝突導致歐洲「斷氣」的應急計劃。能源公司向華府官員表示，全球天然氣供應緊張，俄羅斯大量提供的天然氣幾乎無法替代。
《明鏡》引述北約消息人士稱，該組織內部充斥憂慮，認為俄羅斯可動用近期在地中海、北大西洋，以至北極圈的新增軍事部署，不止入侵烏克蘭，而是更廣泛地攻擊北約成員國。但《明鏡》質疑美國與歐盟保衛烏國及東歐北約國家的決心和能力。除傳統軍事手段外，北約尚預期莫斯科會發動大規模網絡攻擊，以及發布假資訊。
路透：能源公司稱俄供歐天然氣難代替
路透社上周五（14日）亦引述匿名官員稱，美國國務院能源安全高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）率團與能源公司討論時，並未要求即時增加產量，但詢問對方能否在有需要時增加出口；押後進行設施保養工程，以確保歐洲能源供應。但能源公司指歐盟有三分之一天然氣依賴俄羅斯供應，地位一時難以替代。
在烏克蘭危機升級的陰霾下，俄羅斯副外長里亞布科夫上周四（13日）接受俄媒訪問時稱，若美國及其盟友不在俄國附近限制軍事活動，將「不確認也不排除」或調遣軍事資源到古巴和委內瑞拉等拉丁美洲國家。美國白宮國家安全顧問蘇利文回應稱里亞布科夫的發言是「嘩眾取寵」，又強調莫斯科若真那樣做，美方將「果斷應對」。