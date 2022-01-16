北約憂俄多線攻擊 無力招架

《明鏡》引述北約消息人士稱，該組織內部充斥憂慮，認為俄羅斯可動用近期在地中海、北大西洋，以至北極圈的新增軍事部署，不止入侵烏克蘭，而是更廣泛地攻擊北約成員國。但《明鏡》質疑美國與歐盟保衛烏國及東歐北約國家的決心和能力。除傳統軍事手段外，北約尚預期莫斯科會發動大規模網絡攻擊，以及發布假資訊。

路透：能源公司稱俄供歐天然氣難代替

路透社上周五（14日）亦引述匿名官員稱，美國國務院能源安全高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）率團與能源公司討論時，並未要求即時增加產量，但詢問對方能否在有需要時增加出口；押後進行設施保養工程，以確保歐洲能源供應。但能源公司指歐盟有三分之一天然氣依賴俄羅斯供應，地位一時難以替代。

在烏克蘭危機升級的陰霾下，俄羅斯副外長里亞布科夫上周四（13日）接受俄媒訪問時稱，若美國及其盟友不在俄國附近限制軍事活動，將「不確認也不排除」或調遣軍事資源到古巴和委內瑞拉等拉丁美洲國家。美國白宮國家安全顧問蘇利文回應稱里亞布科夫的發言是「嘩眾取寵」，又強調莫斯科若真那樣做，美方將「果斷應對」。

（明鏡周刊/路透社/半島電視台）