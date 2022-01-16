美指俄擬插贓嫁禍 圖襲親俄部隊藉此侵烏

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，當局掌握的信息顯示，俄羅斯已部署了一批特工人員，在烏克蘭東部展開「嫁禍行動」，「這群特工受過城市作戰和使用炸藥訓練，將針對俄羅斯的代理人部隊進行破壞行動」。普薩基稱，美國情報人員相信俄羅斯在1月中至2月中入侵烏克蘭前數周會展開這些行動，「俄羅斯正在鋪路，以便有製造入侵藉口的選項，包括透過破壞活動及資訊戰，指控烏克蘭即將攻擊東部的俄羅斯部隊」。國防部發言人柯比（John Kirby）形容該情報「非常可信」，稱俄羅斯準備發動看來像是對烏克蘭境內說俄語者的攻擊。美國傳媒又引述官員報道，俄羅斯加強在網上發布假資訊，社交平台上指控烏克蘭及其西方支持者策劃攻擊的俄語帖文，上月平均每日多達3500則，較11月時增加了兩倍。

《紐約時報》引述美國官員報道，美國的評估是來自截聽和分析特定人士動向而得，因此未能詳細披露細節，以免打草驚蛇。《紐時》及英國廣播公司指出，美國此舉明顯想先發制人，透過預早公開俄羅斯的圖謀，阻止其找借口發動攻擊。

烏稱同截「嫁禍陰謀」資訊 俄否認

與此同時，烏克蘭軍事情報局同日表示，他們也截聽到有關俄羅斯的「嫁禍陰謀」，計劃攻擊駐紮在從摩爾多瓦分離出來的德涅斯特地區（Transnistria）的俄軍，然後將之歸咎為烏克蘭所為，作為侵烏的理由。

烏政府部門遭黑客大規模攻擊

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認指控，稱有關說法毫無根據。

就在美烏指控俄羅斯同日，烏克蘭政府部門遭黑客大規模攻擊，包括外交部、財政部等約70個政府網站無法運作，黑客更在外交部網站上展示信息，稱烏克蘭人的所有個人資料已被公開，警告他們要預期最壞情况發生。烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）稱，初部調查顯示，該攻擊是與俄羅斯特工有聯繫的黑客組織所為。北約及歐盟均譴責攻擊，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，歐盟的政治和安全委員會及網絡部門將舉行會議，決定如何回應及支援基輔。

俄應美要求瓦解黑客組織

在被質疑向烏克蘭發動網攻之際，俄羅斯聯邦安全局（FSB）前日表示，已應美國要求瓦解了勒索軟件犯罪組織REvil，並拘捕14名成員。REvil被指去年5月入侵美國最大成品油管道營運商「殖民管道」系統並勒索巨款，導致美東能源系統一度癱瘓。《衛報》指出，俄羅斯此舉是「軟硬兼施」策略的一部分，旨在誤導美國。

俄羅斯10萬大軍目前集結烏克蘭邊境，但軍事部署未有停止之勢，大西洋理事會數碼鑑證實驗室分析了本月上載到社交平台的圖片，指出俄羅斯的「伊斯坎德爾」（Iskander）流動短程導彈及T-72坦克正從遠東向西運送。另外亦有報道表示俄羅斯正運送軍事直升機到烏克蘭邊境，被視為進攻臨近的迹象。

（紐約時報/金融時報/衛報）