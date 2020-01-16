英警告中共派人滲透國會 華斥抹黑 「看得太多007」

MI5提及的中共代理人是女律師李貞駒（Christine Ching Kui Lee），指她「故意為中共中央統一戰線工作部從事政治干預活動」。下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）的辦公室表示，已透過電郵將MI5的警告發送給議員。賀立紳表示，當局發現李貞駒「代表在香港和中國的外國人，向在任國會議員及有意參選者提供財務捐助」。在野工黨國會議員加德納（Barry Gardiner）承認收過李貞駒逾42萬鎊（約449萬港元）捐款，但他強調數年來因為李貞駒而一直與情報部門保持聯絡，而李貞駒自2020年6月起已停止資助其辦公室人員。李貞駒的兒子原本在加德納的辦事處任職日程經理，但周四已辭職。加德納昨接受英國天空新聞專訪時，承認曾與李貞駒討論政策事宜，但強調對方沒有從他身上獲得任何政治利益。

工黨議員認收449萬

因指出新疆涉侵犯人權而遭中國制裁的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith），呼籲政府就此事採取緊急因應措施，質疑為何仍未將李貞駒遞解出境。保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）呼籲政府到下議院解釋，說：「這是我們預期來自中國的那種灰色地帶干預。」

英國廣播公司安全事務記者科雷拉（Gordon Corera）指出，MI5因應某人而發警告實屬罕見，顯示英國對問題的擔憂。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）指李貞駒的行為目前未及刑事起訴門檻，但稱政府仍可通過這次示警，提醒議員李貞駒試圖不當影響他們。

中國駐英大使館發言人回應時說，「中國歷來奉行不干涉別國內政原則。我們沒有必要、也不會去『收買』外國議員。我們堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇」。外交部發言人汪文斌昨戲稱，指控是「個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想」。

（路透社/BBC/新華社/天空新聞）