王夫葬禮前夕 唐寧街揭兩派對送別高官

《每日電訊報》引述消息報道，去年4月16日晚有兩個派對在唐寧街不同地點舉行，兩個派對參與者後來都聚集在唐寧街花園。報道指其中一個派對為送別首相發言人斯萊克（James Slack），活動提供酒精。另一個派對則為送別約翰遜的私人攝影師，在首相府通風能力有限的地庫舉行，還有人獲指派到超市買了裝滿一個行李箱的紅酒返回唐寧街。

女王獨自送別亡夫 被視全國封城象徵

派對舉行期間正值英格蘭放寬防疫措施的第2階段，民眾在室外見面人數上限最多6人或兩個家庭，室內則只限與同屋家人或「互助氣泡」之內的家庭見面。措施亦限制其他活動的出席人數上限，例如喪禮只容許30人出席，因此在去年4月17日菲臘親王的葬禮上，英女王亦要按防疫社交距離規定而一人獨坐，其獨自坐在教堂內的情景，被視為英國封城的象徵。

約翰遜在派對舉行當晚並不在唐寧街，前一晚身處官方鄉間別墅「契克斯」（Chequers），及後的周末亦在當地度過。然而他正就前年5月封城期間出席首相府違規舉辦的派對而面臨下台壓力，最新事件再度引起批評。自民黨領袖戴維（Ed Davey）昨日在Twitter貼文，指英女王在葬禮上像其他人般，一人獨坐哀悼，但同時有人在首相府開派對，認為約翰遜應該下台。

首相府發言人昨日表示，對派對於國家集體致哀的時刻進行表示「極度遺憾」。「主人翁」斯萊克昨日亦發聲明，就派對作毫無保留的道歉。

（天空新聞/衛報/每日電訊報）