佐高域再遭取消簽證 面臨遞解出境

移民部長霍克（Alex Hawke）昨日發表聲明，表示「根據移民法第133C（3）行使他的權力，以健康及良好秩序為由取消佐高域（Novak Djokovic）持有的簽證，理由是這符合公眾利益。」他又表示，假如容許佐高域入境會激起反疫苗情緒。霍克表示已仔細考慮佐高域及澳洲政府提供的資料，指政府堅定致力保護澳洲邊境，特別是與新冠疫情大流行相關的問題。根據該條款，除非在不得已的情况下，佐高域3年內將不能獲發簽證。

佐高域一方就此提出法律挑戰，而聯邦巡迴法院法官凱利（Anthony Kelly）經研判後，指示佐高域要在周六上午8時接受移民部官員調查。政府律師表示，在調查後將會把佐高域送回之前他被扣留的酒店。法官亦指示將案件轉交聯邦法庭處理，這對佐高域而言是個挫折，因律師希望案件能在巡迴法院內加快審理。

澳洲是全球其中一個為遏止新冠疫情鎖國最長時間的國家。總理莫里森昨指：「澳洲民眾在疫情間作出許多犧牲，他們理所當然期望犧牲得來的成果受保護。」新聞集團一項網上調查顯示有83%受訪者支持將佐高域遣返回國。

法律學者：上訴成功機會微

澳洲法律學者博伊（Janina Boughey）指，由於移民部長擁廣泛權力，相信霍克的決定可承受上訴挑戰。他指佐高域可採取行動有限，包括向法院提出司法覆核，質疑移民部長是否依法行使權力。然而，除非移民部長程序上出錯，不符條款內容，或是該決定沒確實根據，否則佐高域不太可能上訴成功。

（衛報/路透社/澳洲世紀報）