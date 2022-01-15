英媒：查理斯「威廉」提剝軍銜稱號

【明報專訊】英國《衛報》說白金漢宮那簡潔的聲明，分量等同「被驅逐或被踢出教會」。英國《每日郵報》報道，是王儲查理斯和威廉王子父子建議採用跟哈里夫婦脫離王室時相同的模式，褫奪安德魯所有軍銜等，以免王室受安德魯的官司牽連衝擊，損害英國君主制聲譽。
報道說，當美國聯邦法官駁回銷案，英國溫莎堡那邊也召開了家庭會議。王室顧問提出剝奪安德魯的軍銜與王室贊助人，王室高級成員就此廣泛討論，惟女王心痛兒子而難下決定。英國《每日郵報》引述消息人士說：「這個無情而迅速的決定，是威爾斯親王（查理斯）與劍橋公爵（威廉）建議，女王拍板的。」報道說，2019年11月安德魯的「漂白」訪問失敗後，也是女王、查理斯和威廉迫使他放下公職的。
剝「軍事贊助」如滅從軍成就
有消息人士告訴《衛報》，女王這趟決定對安德魯或女王本人都具毁滅性衝擊：安德魯一出娘胎便是「殿下」，奪此稱號對他的情感傷害最大，但剝奪「軍事贊助」最令他心痛，因那是他從軍生涯、參與福克蘭戰役的成就。
政情記者普林斯（Rosa Prince）指出，女王在位近70年，愈益感受到維護君主制不能行差踏錯。另一消息人士說，女王有能力在事急情勢下，區分國家元首和母親的角色。