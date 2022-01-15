英媒：查理斯「威廉」提剝軍銜稱號

報道說，當美國聯邦法官駁回銷案，英國溫莎堡那邊也召開了家庭會議。王室顧問提出剝奪安德魯的軍銜與王室贊助人，王室高級成員就此廣泛討論，惟女王心痛兒子而難下決定。英國《每日郵報》引述消息人士說：「這個無情而迅速的決定，是威爾斯親王（查理斯）與劍橋公爵（威廉）建議，女王拍板的。」報道說，2019年11月安德魯的「漂白」訪問失敗後，也是女王、查理斯和威廉迫使他放下公職的。

剝「軍事贊助」如滅從軍成就

有消息人士告訴《衛報》，女王這趟決定對安德魯或女王本人都具毁滅性衝擊：安德魯一出娘胎便是「殿下」，奪此稱號對他的情感傷害最大，但剝奪「軍事贊助」最令他心痛，因那是他從軍生涯、參與福克蘭戰役的成就。

政情記者普林斯（Rosa Prince）指出，女王在位近70年，愈益感受到維護君主制不能行差踏錯。另一消息人士說，女王有能力在事急情勢下，區分國家元首和母親的角色。

（衛報/每日郵報/BBC）