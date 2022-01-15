安德魯王子遭褫奪軍銜尊銜 性侵官司纏身 分析：為保王室聲譽

保留約克公爵頭銜

美國紐約聯邦地區法院法官決定受理朱弗雷指控安德魯王子性侵的民事訴訟後一天，白金漢宮發表聲明說：「經女王批准並同意，約克公爵的軍事銜頭與王室贊助人身分已歸還女王。約克公爵將繼續暫停履行公務，並在這宗官司以平民身分答辯。」英國廣播公司、路透社等報道，宮內消息人士透露這皆即時生效，其軍銜、職務將分配給王室其他成員。安德魯此後不能公開使用「殿下」（His Royal Highness）稱號，即使依然是約克公爵和王位第9繼承人。不過約克市議會已有成員提出要剝奪安德魯「約克公爵」頭銜，以免約克市蒙羞。

路透社稱，這些舉措意味英王室截斷了安德魯的所有王室聯繫，一若哈里王子夫婦脫離王室時被褫奪「殿下」尊銜、贊助人身分以及軍銜。BBC王室特派員威特切爾（Nicholas Witchell）說這都關乎保護王室。英女王下決定前，反君主立憲的壓力團體「共和國」（Republic）公開了一封由逾150名退役英軍致女王的聯署信，促請身為國家元首和三軍總司令的英女王撤回安德魯的所有軍銜。他們批評安德魯完全達不到「英軍軍官必須諾守行止誠實、忠誠、可敬的最高標準」，反敗壞了他所服務團隊的名聲，「無論訴訟結果如何，安德魯都難以維持在英國軍中的地位」。

原擬擢升海軍上將 因醜聞擱置

61歲的安德魯在皇家海軍服役22年，在1980年代福克蘭戰爭中當過直升機機師，2019年原獲準備擢升海軍上將，但因朱弗雷（Virginia Giuffre）性侵事件而被擱置。英國廣播公司昨報道，宮內確認安德魯除可保留「中將」軍銜，一併喪失其御林軍擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）名譽上校等8個英國軍銜，以及如加拿大皇家高原步兵團上校、新西蘭皇家陸軍後勤團上校等4個海外榮譽軍銜。英國國防部不評論褫奪軍銜一事，表示那是王宮的事情。

另外，安魯德作為贊助人的逾200個國內外慈善團體、機構，已自2019年11月因公眾對安德魯的負評而陸續減至周四約100個。

如庭外和解 如何賠款成焦點

現年38歲的朱弗雷控告安德魯通過美國「富豪淫媒」愛潑斯坦和英國名媛馬克斯韋爾安排，在她17歲時性侵她。紐約的聯邦法庭法官周三（12日）駁回安德魯律師提出的銷案要求，使此案最快今秋開庭審理，安德魯屆時可能被逼出庭作證，而且官司很可能持續數月乃至數年。朱弗雷周五在Twitter表示，她很高興案件可以繼續，讓她「有機會繼續揭發真相」，「證明權貴不能凌駕法律而必須承擔責任」。王室史學家懷特洛克（Anna Whitelock）對法新社說，安德魯倘提出庭外和解，他如何賠款將成為關注點。

（BBC/路透社/法新社/衛報）