安德魯3招續打性侵案 英媒：安德魯擬賣屋籌錢庭外解決

現年38歲的朱弗雷（Virginia Giuffre）一直指控17歲時在美國富商愛潑斯坦及其前女友、英國名媛馬克斯韋爾強迫下，與安德魯發生性關係。她去年8月對安德魯提出民事起訴，安德魯的代表律師引用朱弗雷2009年跟愛潑斯坦簽訂和解協議，尋求讓安德魯「甩身」，但周三遭紐約法院卡普蘭駁回，指目前尚未能判定協議對安德魯有何含義。

對簿公堂恐須王室成員作證

《衛報》引述分析指出，安德魯若要避免審訊，其中一個選擇是與朱弗雷達成庭外和解，但他將要支付數百萬美元給對方，且協議可能令王室聲譽受損。若他決定對薄公堂，他及其他王室成員可能被傳召作證人，特別是安德魯的女兒比阿特麗斯公主，因安德魯曾受訪稱在朱弗雷所指的事發當日下午，他與比阿特麗斯到薄餅店出席兒童派對，然後整晚與孩子留在家中。在審訊盤問，預計會揭出安德魯最私隱的一面，包括他的性喜好。安德魯亦可選擇無視訴訟，但在他缺席審訊下，幾乎肯定朱弗雷可勝訴。由於該訴訟並非刑事，因此安德魯即使對訴訟不作回應，亦不會被引渡至美國受審。此外，安德魯也可對法官卡普蘭周三的決定提出上訴，但分析認為此舉僅是拖延司法程序。

另據英國《太陽報》周三報道，安德魯計劃出售位於瑞士的山間小木屋，向朱弗雷支付1000萬英鎊（近1.07億港元），以庭外解決是次訴訟。不過朱弗雷的代表律師在卡普蘭宣布決定後，稱朱弗雷不太可能接受一個「純粹經濟上的和解」來結束這宗民事訴訟，認為相關解決方式亦須證明她非誣告。

（衛報/英國太陽報）