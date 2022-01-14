澳網照抽籤 佐高域出場有懸念

佐高域去年11月18獲發簽證，並以剛染疫並康復為由申請疫苗豁免，上月底獲澳洲網球協會首席醫療官及維多利亞省獨立專家小組批准，上周三（5日）晚飛抵墨爾本。惟澳洲當局在墨爾本機場拘留他，取消其入境簽證，並將他拘留在隔離酒店。

澳總理指入境者須接種兩劑疫苗

佐高域周一（10日）就簽證被取消提出的上訴得直，但最終能否出戰澳網仍未明朗。莫里森昨指入境澳洲人士，包括到工作假期者，都須接種兩劑疫苗。莫里森被問及未接種兩劑疫苗的非澳洲公民和居民是否公共衛生威脅時，他未有直接評論佐高域事件，但稱期望當局「會執行政府政策」，以僅限完成接種新冠疫苗人士或獲得醫療豁免人士入境澳洲。

莫里森亦提到非澳洲公民或居民可獲發簽證，但不保證他們符合入境澳洲的要求，指簽證與入境條件並不等同，人們常把兩者混淆，因此區分兩者差別很重要。莫里森亦提到移民部長霍克仍在考慮是否再取消佐高域的簽證。

至於澳網原定昨日下午3時抽籤，但因佐高域的風波而押後逾1個小時。另外，維多利亞省周四宣布基於最新防疫規定，澳網比賽觀眾僅容許場館容納人數上限50%人入場，觀眾亦須戴口罩。

（衛報/中央社）