英揆「派對門」餘波 議員擬啟不信任投票

約翰遜周三在國會道歉後，黨內部分議員「未收貨」，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）、保守黨議員雷格（William Wragg）、盧嘉蓮（Caroline Nokes）及蓋爾（Roger Gale）均要求約遜下台。羅斯稱，他將去信「1922委員會」表達對約翰遜的不信任，「他是首相，他的政府制定這些（防疫）規則，他必須為自己的行為負責」。若有15%保守黨議員（即54人）去信「1922委員會」，將可啟動對首相的不信任表決。後座議員盧嘉蓮認為約翰遜已成政治負累，「正破壞整個保守黨的名聲」。《衛報》引述一名前大臣估計，可能有約25名議員會去信「1922委員會」。

縱使黨內有呼聲要求約翰遜下台，但幾名主要閣員包括文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）、被視為可接替首相位的財相辛偉誠（Rishi Sunak）和外相卓慧思（Liz Truss）均表態支持約翰遜，認為他道歉是正確做法，並呼籲其他政客等待高級政府官員格雷（Sue Gray）領導的「派對門」調查結果公布。英國傳媒指約翰遜周三的道歉是為自己爭取時間，請求黨員等待調查結束後再作決定。該報告未必能在下周公布。

調查報告未必點名 約翰遜可甩身

《金融時報》引述知情人士透露，預計調查報告不會直接點名指摘某人，而是將焦點放在首相府的「飲酒文化」上。約翰遜盟友亦預計，格雷的報告會作出廣泛指摘，包括唐寧街官員，約翰遜或能「全身而退」。《金融時報》指出，約翰遜很可能利用格雷的報告作藉口，辭去團隊中一些表現不佳的下屬，例如籌辦該場相府花園派對的約翰遜首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds），以給外界重新開始的印象。

（金融時報/BBC）