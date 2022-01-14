分析：政府過度派錢 民眾超額儲蓄

文章指出，美國人疫情期間都變成慳家，儲蓄額達2.7萬億美元（21.06萬億港元），指出疫情期間聯邦政府多次派錢，不論受惠者是否有救助需要。不少人把那些錢儲起。當美國人的可用「彈藥」比任何時候都多的時候，需求自然大了，結果導致就業率未回復疫前水平的情况下，消費者支出卻錄得新高。

豪爽消費 供應鏈吃緊

奧爾森引用聖路易斯聯邦儲備銀行的數字，指出美國人2021年11月的年支出額為16.4萬億美元（127.92萬億港元），而2020年2月疫情在美肆虐前則是14.8萬億美元（115.44萬億港元），不足兩年增加1.6萬億美元（12.48萬億港元），爆疫之前要兩年半時間才有如此增幅。另外，去年3月以來消費者支出增加約一萬億美元（7.8萬億港元），是歷來最快的增加速率，疫前則要21個月。面對如此強勁需求，難怪供應鏈吃力。

文章指出，美國人遠遠未到用光那2.7萬億美元「額外儲蓄」的時候。根據過往模式，當消費者知道荷包綽綽有餘時就會比較豪爽，超額儲蓄量終會下降，但通脹也隨之而來。

奧爾森認為，結束通脹不出兩個方法，一是停止向經濟「泵水」。另一方法是通過加息約束消費者支出，鼓勵儲蓄，抑制需求，縱然這可能令經濟活動放緩，用藥過猛更可能導致經濟衰退。

（華盛頓郵報）