通脹高經濟表現差 拜登民望新低 民主黨憂中期選將付政治代價

7%通脹率下薪資追不上物價

美國勞工統計局（BLS）公布，該國上月消費者物價指數（CPI）按年累積升幅達7%，是1982年以來最高紀錄。食品、能源、住屋佔普通家庭日常開支一半，三者價格平均升逾8%。撇除食品和能源，通脹率亦按年升5.5%，為1991年2月以來最高。此外，二手車售價更按年飈升37.3%。報告又指，大部分僱員通脹後平均每周所得比前一年下降2.3%，顯示薪資追不上物價。

總統拜登周三（12日）矢言控制疫情並復蘇經濟，但昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）同日發表於上周五（7日）至本周一（10日）做的民調結果，顯示拜登的支持率跌至33%新低，其中獨立選民給出低分；57%對拜登執政表現不滿，只有25%的人表示滿意。

在聯邦政府防疫工作方面，僅39%受訪者支持拜登應對疫情的表現，55%不認同；經濟方面，57%受訪者不滿拜登的政策，僅34%表示支持；外交事務方面則為54%的人不支持，35%贊同。

這勢將影響拜登政府，以及民主黨在11月中期選舉的支持度。民主黨政治顧問特里皮（Joe Trippi）指出，「民眾感覺不到（政府）創造了900萬個新職位，但當他們即使收入多了，惟日常卻要多花10美元（約78港元）為汽車入油或買麵包，便馬上會有切膚之痛」。

承認通脹非暫時 打擊中產打工仔

有別去年6月的通脹「暫時論」，拜登上月接受美媒訪問時坦承通脹「至少在當下是真實的」，又認為這「對勞工及中產是重大打擊」。美國國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）表示，通脹持續一方面事關失業率比預期下降得快，另一方面亦由於新冠疫情繼續籠罩全球經濟及影響製造業供應鏈。

另有部分民主黨人強調，拜登提出的1.75萬億美元（約14萬億港元）「重建美好未來」（Build Back Better Act）國內投資法案將減低育兒、住屋、醫療健康等成本，有助遏止通脹。該法案因涉款龐大，加上政治原因，備受共和黨抨擊，早前雖獲眾議院通過，並將在本月內在參議院表決，但民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）早前曾表態有意倒戈，認為將巨款投入基建等項目只會加劇通脹。美國商會亦作出相同警告。

被指應對通脹不力，白宮已加強處理物流及供應樽頸問題，又從國家戰略儲備釋放5000萬桶石油，以調整能源價格。

狄斯指出，拜登政府將「致力集中壓低物價」，為此有意進一步向貨櫃開徵空置稅，並開放內陸港口，以便更快卸貨，保障貨物供應。

卡特前車之鑑 高通脹衝擊選情

鑑於美國民主黨籍前總統卡特（Jimmy Carter）因高通脹等問題，於1980年競逐連任失敗，外界關注今次40年來最高通脹會對民主黨選情構成多大打擊。

特里皮指出，假如可在中期選舉前證明高通脹只屬短暫，「則不會（對民主黨及拜登）有所影響」，而未來4至5個月將是關鍵。

（華盛頓郵報/法新社/國會山報/CBS/CNN）