魁北克研健康稅懲拒打針 不少於100加元 政界憂釀分化

省長：拒接種者癱瘓醫療系統

魁北克省人口約800萬，目前共有2742人染疫住院，約255人在深切治療部留醫。勒戈（Francois Legault）在周二記者會上指出，魁北克省約一成人仍未接種疫苗，而深切治療部中有一半人都未打針，情况令人「震驚」。他形容拒絕接種疫苗的人是所有魁北克人的財政負擔，不應損害其餘九成人的利益，說：「我對未接種疫苗的少數人感到不滿，就各方面而言，他們癱瘓了我們的醫療系統。」他表示，當局計劃在未來幾周內開始向這些人徵收「大額罰款」，正釐定罰款金額，但稱將不會低於100加元，「我們正尋求讓非醫學理由而拒絕接種疫苗的成年人為醫療衛生付出代價」。他又說，因健康理由不適合接種者可獲豁免。他未有交代新措施何時正式上馬。

各地政府對拒絕接種者的施壓愈來愈大，但大多只是限制他們到某些地點，或如新加坡般要拒接種者承擔確診醫療開支全費，有小部分國家會對拒絕接種長者施加罰款，但向所有拒絕接種成年人罰款則罕見，亦勢惹來爭議。

魁北克保守黨黨魁杜海姆（Eric Duhaime）譴責徵稅會「分裂」魁北克人。魁北克自由黨黨魁安格拉德（Dominique Anglade）表示，雖然自己支持強制接種疫苗，但這項稅收「分散了注意力」。

未接種者禁入酒舖

魁北克省疫情嚴峻，是國內錄得單日確診個案最多的省份，已錄12,028人病歿也是全國最多。為遏止新一波疫情，魁北克省上月底升級防疫措施，包括每晚10時起宵禁及禁止舉行私人派對。此外，未接種疫苗者不得出入販售酒精和大麻等非必需品的商店。該省上月亦宣布允許確診的醫護繼續上班。

（法新社/路透社/衛報/中央社）

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