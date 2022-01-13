俄與北約會談前實彈軍演

會談以北約-俄羅斯理事會（NRC）會議名義舉行，俄方代表團由俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）率領，與北約成員國的部長和特使舉行會談。NRC於2002年成立，處理安全問題和聯合計劃，但2019年以後從未開會。

會談期間，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在莫斯科表示，俄向北約闡述其安全保證要求，並非要擺出強勢姿態，更不是要發出最後通牒，只想在安全問題上獲得具體答案。北約外交官在會前表示，會視俄羅斯同意繼續談判為會談成功。

美指「背道而馳」 克宮：與會談無關

俄羅斯與美國周一已在瑞士日內瓦舉行會談，惟雙方仍存在重大分歧。美國促俄撤離集結在烏克蘭邊境約10萬部隊後，俄軍方前日（11日）表示，約3000名軍人已展開戰鬥訓練，包括在俄國西南部4個地區模擬戰鬥。美國國務院負責政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）表示，俄羅斯實彈演習與華盛頓想看到的局勢緩解「明顯背道而馳」。（法新社/路透社）