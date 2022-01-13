防疫旅遊史有誤 佐高域：經理人剔錯

澳洲調查 可再取消簽證

準備參加下周澳洲網球公開賽的佐高域1月5日抵達墨爾本，他提交的入境表格填寫抵澳洲前14天內沒有旅遊史，但近日有報道指他從西班牙飛往澳洲前，曾到過塞爾維亞。佐高域昨在社交網站稱，其入境表格由工作團隊代為填寫，「我的經理人為在（表格上）錯誤方框中打勾的行政失誤，表示歉意。這是人為疏忽，並非刻意為之」。他說，其團隊會向澳洲政府提交額外資料以澄清。澳洲邊防局官員周二稱，會調查佐高域是否作出虛假聲明。這可能會是取消其簽證的理由。

代表律師在法庭提交的文件中表示，佐高域於上月16日的新冠檢測呈陽性，成為他免打針入境澳洲的理由，但當日他仍出席塞爾維亞國家郵政局發行他的紀念郵票典禮，翌日又出席在貝爾格萊德舉行的青少年網球活動，兩項活動都沒戴口罩。佐高域昨表示，他在12月17日收到PCR檢測陽性結果，這是在青少年網球活動之後。他稱在12月16日及17日接受兩次快速抗原病毒檢測呈陰性，才出席青少年網球活動。他又坦承確診後於上月18日接受法國體育報章《隊報》（L'Equipe）訪問，因不想讓記者失望，他承認是判斷失誤。

（法新社/BBC）