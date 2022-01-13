紐約法官拒撤控 安德魯性侵案續審

和解協議未明言保障安德魯

昨日的裁決源於法官卡普蘭（Lewis Kaplan）去年12月29日就朱弗雷民事起訴安德魯性侵，在上周一公開朱弗雷與「淫媒」愛潑斯坦在2009年達成和解協議內容。協議未點名安德魯，但提及朱弗雷會免除「潛在被告」任何在美國法律行動。愛潑斯坦被控涉嫌性販賣未成年少女，在2019年羈留期間自縊身亡，他曾表示協議關乎任何朱弗雷可能起訴的人，外界揣測或涉安德魯。

安德魯的代表律師認為協議將使安德魯免除法律訴訟，因此援引該協議，要求法官卡普蘭駁回朱弗雷對安德魯的訴訟。不過卡普蘭昨日（12日）公布46頁的判決文件，指2009年的和解協議不能清楚顯示是想讓安德魯王子得益。法官指他今次的判決並沒考慮被告（安德魯）對朱弗雷供辭真確性的質疑，而法庭目前無法判定協議的實際含義。這意味針對安德魯的民事訴訟今年稍後將開始審理。

安德魯的律師去年12月28日亦曾以司法管轄權為由尋求阻止訴訟，指朱弗雷法定居所是澳洲而非美國，主張不能在美國聯邦法院控告英國公民，但亦已被法官拒絕。

朱弗雷指控安德魯透過愛潑斯坦及馬克斯韋爾牽線，在2001年3次性侵時年17歲的她，不過安德魯2019年接受BBC節目「新聞之夜」（Newsnight）訪問時，表示不記得曾見過朱弗雷，又稱事發當日下午他帶了兩個女兒去薄餅店參加兒童派對。

（BBC/路透社/英國天空新聞）