「派對門」腹背受敵 英揆道歉拒辭職 認曾出席 稱以為「工作活動」

英國傳媒周一報道，約翰遜首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）前年英國首次封城期間發出電郵，邀請逾百首相府員工在當年5月20日晚「自攜酒水」到首相府花園參加聚會，目擊者稱約翰遜與當時的未婚妻均有出席。事件觸發朝野議員及公眾怒憤，一直拒絕交代有否出席派對的約翰遜，昨在國會承認當日有出席派對，逗留25分鐘後離開，聲稱以為是一個工作活動，事後回想當時應該叫所有人回去。約翰遜說，當民眾認為制定防疫規則的人在首相府也不守規則時，他們對他及政府感到憤怒是可以理解的。他說，雖然無法預計由內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）負責的「派對門」調查結果，但他知道他們有些事情做錯了，他由衷道歉。被工黨黨魁施紀賢問到會否辭職時，約翰遜表示不認為應在獨立調查有結果前辭職。

黨友拒耗政治資本「護駕」

這宗「派對門」醜聞令保守黨高層震怒，前退伍軍人事務大臣、現任國會議員默瑟（Johnny Mercer）形容事件「令人蒙羞」。《衛報》報道，一名保守黨議員說：「他應該坦白，親自承擔責任及道歉。」他們又稱，保守黨議員在WhatsApp上互傳憤怒信息，稱他們不願耗費政治資本捍衛約翰遜。

蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）周二向傳媒表示，當民眾禁止探望垂死或住院的親屬時，首相府的人卻在暢飲，他對此感到憤怒，認為如果約翰遜違規出席該聚會，他不會再支持對方，認為他應辭職。羅斯表示，今次事件可能促使更多保守黨議員去信「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），發動對約翰遜的不信任投票逼他下台。

保守黨高層表示，周二下議院茶室一片愁雲慘霧，議員討論誰來接替約翰遜，一名議員表示，財相辛偉誠可在數月內成為首相，「現在已非討論首相會否下台，而是何時下台」。保守黨主要金主考德威爾（John Caudwell）批評政府「傲慢和虛偽」，並向約翰遜發出最後通牒說：「把問題解决好，否則讓位，讓其他人來解決，免得保守黨在下次選舉大敗。」

逾半受訪者指約翰遜應辭職

對於首相府最新一宗「派對門」醜聞，民調機構Savanta ComRes周二發布調查顯示，66%受訪者認為約翰遜應辭職，當中42%人曾在2019年大選投票給保守黨。相比上次爆出首相府2020年違規舉行聖誕派對的醜聞，今次認為約翰遜應該下台的受訪者比例增加了12個百分點。YouGov最新民調亦顯示，56%受訪民眾認為約翰遜應辭職，當中包括33%保守黨選民。

（衛報/獨立報/BBC）