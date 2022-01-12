加州召無症狀確診醫護紓人手荒

護協斥置醫患於重大危險

美國衛生部指出，全國四分之一的醫院嚴重人手不足，例如俄勒岡州已部署國民警衛隊支援醫護，伊利諾伊、麻省等亦延後非緊急手術，部分地方甚至要求無症狀或症狀輕微的醫護繼續上班。

加州衛生部上周六發指引，稱為紓緩人手荒，確診醫護若無病徵可毋須隔離繼續上班，但須戴N95口罩。據美國疾控中心（CDC）指引，正常情况下，確診醫護若沒症狀或症狀輕微應隔離10天，或隔離7天後檢測呈陰性才可上班，但一旦出現人手短缺危機，上述醫護可不受限制地工作。加州護士協會批評新指引會令更多人感染，會長特里溫福-科爾特斯（Zenei Triunfo-Cortez）警告「重大災難即將發生」，「我認為這是無情，置醫護及病人於重大危險中」。

逾半歐洲人恐染Omicron

另外，世衛昨天表示，若現有感染趨勢不變，超過一半的歐洲人將在未來兩個月內感染Omicron。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/商業內幕）

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