英警跟進首相疫下「百人宴」 相府派對「自備酒水」 官員同日籲市民限聚

「享受好天氣」 邀請函曝光

這場2020年5月20日舉行的聚會，最先由約翰遜前顧問甘明斯（Dominic Cummings）上周五在網誌中披露。英國電視台ITV新聞周一公開該封由約翰遜首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）向逾100名首相府職員發出的邀請電郵，當中寫道：「經過一段相當忙碌的時期後，我們認為可以充分享受這美好天氣，今晚在唐寧街花園保持社交距離地暢飲是很好的。傍晚6時恭候，自攜酒水。」報道稱，當日最終約有30至40人出席，當時餐桌上擺滿食物和酒。BBC引述目擊者稱，出席者包括約翰遜及其未婚妻西蒙茲。英國當時正值封城，5月20日那天，文化大臣杜永敦才在記者會提醒民眾，只可兩名來自不同家庭的人在室外聚會，在公眾地方要保持兩米社交距離。

這場聚會惹怒新冠死者家屬。染疫喪親家屬組織「Covid-19 Bereaved Families for Justice」發言人布雷迪（Hannah Brady）稱，她的55歲父親就在雷諾茲發出電郵的4天前去世，「去年9月我坐在同一花園，望着首相並對他訴說我父親是如何過世。他告訴我，他已盡力保護我爸爸，當知道他在我父親的死亡證被簽署那天就在那地方聚會，想到這點就讓我覺得惡心」。

遺屬震怒：首相說盡力保護我爸

《衛報》上月才公開照片，顯示在該聚會前5天，約翰遜及西蒙茲也在相府花園與17名職員飲酒聚會，其後當局稱那是「工作會議」。約翰遜周一被問及有否參加5月聚會時拒絕回應，稱這是由高級官員調查。

在野工黨批評約翰遜無視自己為其他人制定的防疫措施，並警告若證實他參加該聚會，他將面臨「嚴重問題」，自民黨則要求警方介入調查。

倫敦警察廳表示，得知有廣泛報道稱首相府前年5月20日涉嫌違反衛生規定，已聯絡內閣辦公室。《衛報》指出，新指控的電郵內容明顯指涉娛樂性質，當局難再用「工作」作藉口。

（BBC/衛報）

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