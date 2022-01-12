哈薩克總統：維和部隊兩天內開始撤走

拘近萬涉騷亂者

在哈薩克騷亂危機高峰時，CSTO派出了逾2000名士兵進入哈薩克，美國其後警告俄軍入境將「易請難送」。哈薩克有民眾向法新社表示，歡迎政府與俄羅斯合作，認為不會威脅國家主權。

中俄外長通話 關注「外國勢力」

托卡耶夫周一與多個前蘇聯加盟共和國領導人舉行視像會議稱，武裝激進分子利用了今次示威企圖奪權，稱政府挫敗了一次「流產政變」，他其後向歐洲理事會主席米歇爾稱，中亞、阿富汗和中東的激進分子在幕後策劃騷亂。

哈薩克內政部昨表示，當局已拘捕近10,000名涉及騷亂的人。

俄羅斯當局稱，外長拉夫羅夫周一與中國外長王毅通電話談及哈薩克局勢，強調「他們擔心有外國勢力介入」，兩人指出有「外國僱傭兵」參與「攻擊平民和執法人員，並佔領國家機構和其他設施」。

王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。

（法新社/路透社）