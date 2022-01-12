會談有建設乏進展 俄促美回應「紅線」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日雖對日內瓦會談以「公開、實質、直接」方式進行予以肯定，但強調不容美國對俄提出的「紅線」安全保證要求採拖字訣，說俄羅斯只關注談判結果。

稱不擬侵島 不容美方拖字訣

近期俄烏關係惡化，烏克蘭估計俄羅斯在邊界沿線部隊人數約有10萬。美國和烏克蘭聲稱俄羅斯可能準備入侵烏克蘭，但俄方否認。俄上月公布俄美安全保障條約草案和俄國與北約成員國安全保障措施協議，要求排除北約進一步東擴、美方不在非北約成員國的蘇聯時期加盟共和國領土上建立軍事基地、不跟這些國家發展軍事合作、北約承諾不把烏克蘭等國納入北約等。

俄方談判代表、副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在周一會後表示，俄方沒有入侵烏克蘭的計劃。他說，俄方需要的是理智的、有法律意義的保障，確保烏克蘭和格魯吉亞永遠不會成為北約成員國。

美國談判代表、常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會後表示，美方在對話中「斷然拒絕」了俄方提出的一系列安全提議，包括要求北約不得吸收烏克蘭為成員、終止與烏方安全合作等，強調北約的核心是門戶開放政策，不允許任何人「關上這扇門」。

俄羅斯代表今日（12日）將與北約在布魯塞爾對話，明日（13日）在維也納與歐洲安全與合作組織（OSCE）會談。俄羅斯的通訊社昨引述俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）表示，俄與北約關係已達「關鍵時刻」，希望北約詳細回應俄羅斯提出的安全保證要求。

（法新社/路透社/華爾街日報）