「基因剪刀」除異種移植障礙

異種生物器官移植實驗可追溯到17世紀。初期研究聚焦從人類「近親」靈長類動物身上取得器官。科學家後來發現，豬可能是更理想的器官捐贈來源，因豬的器官大小和功能與人相似，且飼養周期短、繁殖率高。豬的心瓣廣泛用於人類身上，豬皮也成了燒傷手術中常見的生物敷料。

異種生物器官移植要克服兩大障礙，第一是引發異種感染（xenozoonosis）的風險，亦即新型態的病毒或細菌，透過異種移植，從異種移植物移轉至人類。第二個問題是異種移植所引起的免疫系統排斥反應。

中國專家功不可沒

基因工程有助科學家掃除這些障礙。2017年，有份創辦美國生物技術公司eGenesis的哈佛大學基因專家楊璐菡與一個丹麥和中國共同研究團隊合作，透過「基因剪刀」（CRISPR/Cas9）技術抑制豬基因隱藏的所有病毒活動，誕下全球首批體內無活躍逆轉錄病毒的基因改造豬，為人類移植豬器官掃除重大障礙。美國研究人員去年破天荒將基因改造豬的腎臟連接到一名腦死亡病人身上，結果該腎臟能夠正常運作54小時，亦是首次有動物腎臟連接人體而沒有出現排斥反應，被視為動物器官移植給人類的重要一步。

（華爾街日報/新華社）