基因改造豬心移植人身創先河 美病危患者「博一鋪」 48小時關鍵期運作良好

馬里蘭大學醫學院周一（10日）發表聲明稱，耗時8小時的移植手術在上周五實行，在48小時關鍵期內並沒有排斥情况，心臟運作良好，能夠製造脈搏和血壓，病人也能夠自行呼吸。醫療團隊將繼續密切監測，以判定新器官的運作情况和留意有否出現感染，並繼續為病人處方混合藥物，防止其體內免疫系統攻擊心臟。

豬心植入6種人類基因

這項基因編輯工作由弗吉尼亞州生物科技公司Revivicor實行。去年10月，紐約一名腦死亡患者接受突破性的豬腎移植，捐贈腎臟的豬也是由Revivicor提供。那次手術只是概念實驗，豬腎連結到患者體外，但今次換心手術真正有助挽救一個人的性命。病人本內特（David Bennett）接受移植的豬心來自一隻經基因改造的豬，研究人員將導致人類排斥豬器官的3種基因「移除」，一種增長基因也刪除，以免豬心在移植後繼續成長。另外，研究人員把6種人類基因植入豬的基因組，令豬心能夠更有力應對人體免疫系統。

FDA批緊急許可

本內特患有心臟衰竭和心律不正，因身上裝有人工心肺機，過去6周必須臥牀，他的兒子大衛引述醫生稱，估計他只可以多活半年，而且由於病情太嚴重，被判定不適合接受人類器官移植。不過美國食品及藥物管理局（FDA）去年大除夕批出緊急許可，准許做豬心移植手術 。本內特在手術前一天承認這是「博一鋪」，「我要麼等死，要麼就接受移植。我想活下來。我知道成功率很低，但這是我最後的選擇」。大衛表示，父親約10年前已接受豬心瓣移植手術，今次父親說要移植豬心，他起初還以為父親搞錯了。現在父親成功接受手術，他稱是「奇蹟」。

擴器官來源 助解短缺危機

負責手術的外科醫生格里菲思（Bartley Griffith）說：「它（豬心）正運作，看來正常。我們感到很雀躍，但不知道明天會如何。」他說，這是一項突破性手術，讓解決器官短缺危機再邁進一步，「我們謹慎地施行手術，但也樂觀認為，這項全球首例的手術，將為未來病患提供重要的新選擇」。過去5年與格里菲思研究豬心移植的馬里蘭大學異種生物心臟移植計劃總監毛希丁（Muhammad Mohiuddin）說，這項手術是多年研究的結晶，如果豬心移植收效，對受苦病人而言將有無限器官供應。

不過，美國非牟利組織器官聯合共享網絡首席醫療官克拉森（David Klassen）警告，這類移植在大規模施行前，仍要跨過很多障礙，因為以往也試過就算是看來合適的人類腎臟移植，也會出現排斥，這類療法要成熟，還需要很長時間。

（紐約時報/法新社/衛報）