紐約32年最嚴重火災 19死63傷

疑暖爐肇禍 防煙門長開不防煙

起火住宅大樓Twin Parks North West建於1972年，有120個單位，紐約市長亞當斯（Eric Adams）稱很多住客來自西非小國岡比亞。事發當地時間早上約11時，2至3樓一個複式單位率先起火。紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）稱，據現場證據及住客供辭，相信火災源於涉事單位睡房一個便攜式電暖爐。當局出動逾200名消防員到場滅火。

尼格羅指出，由於防煙門均沒關上，令濃煙擴散至全幢大樓，消防員在每層的樓梯間都發現傷者，很多人被救出時心跳呼吸已停止。大廈業主指大樓有按規定安裝自動關閉式防煙門，但尼格羅稱有住戶把門長期打開，而大樓沒設外部逃生通道，住客需利用大廈內樓梯疏散，結果被焗死。

紐約市對上一次最嚴重大火發生於1990年，布朗克斯區一家夜總會遭縱火，造成87人死亡。

（路透社/中央社/華盛頓郵報）