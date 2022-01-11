美俄商烏危機 「沒有烏克蘭」 紐時：基輔另闢途徑接洽莫斯科

美卿促俄對話對抗二選一

布林肯周日在美俄會談前夕向CNN警告俄羅斯說：「我們前面有兩條路，一條是藉對話和外交嘗試化解一些分歧及避免衝突，另一條是對抗，若俄羅斯再次侵犯烏克蘭，將要面對嚴重後果，我們將測試普京準備選哪條路。」布林肯認為，今次會談將主要陳述彼此立場，未能解決問題，「我不認為我們會看到任何突破」。

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨在日內瓦舉行正式會議前，周日先舉行工作晚宴。里亞布科夫形容雙方「對話困難，但務實」。美國國務院發言人普萊斯表示，舍曼在工作晚宴上強調了「美國對主權、領土完整及主權國家有選擇自己同盟的自由等的國際原則承諾」，舍曼還強調與歐洲安全有關的議題，將留給本周涉及北約的多邊會談討論。北約和俄羅斯代表周三會在比利時布魯塞爾會談。

俄指對話困難但務實

美國和北約官員稱，將與俄羅斯討論軍控、限制雙方在東歐地區部署導彈和軍演規模，但排除應俄要求，討論自東歐撤軍及保證烏克蘭不加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）向《金融時報》稱，不會接受俄方要求包括禁止烏克蘭和其他國家加入北約，認為這違反北約開放會員資格的核心原則。斯托爾滕貝格稱，若談判破裂，美國主導的防務條約已準備好應對「歐洲的新武裝衝突」。

專家指出，俄羅斯會否就此「收貨」成疑問，里亞布科夫在會前警告，俄談判目標遠超軍控問題，批評「美國不了解我們需要什麼」，他要求北約勢力退回1997年時。里亞布科夫昨表示，會談必須討論烏克蘭不可加入北約，警告美國和北約可能面對惡劣的安全局勢。大西洋理事會歐亞中心副主任哈林（Melinda Haring）認為，「若俄堅持北約永遠不能進一步東擴，我們就知道莫斯科正為烏克蘭戰爭做準備，因這是俄國為西方劃的紅線。」

此外，今次事件的主角烏克蘭被排除在談判桌上，該國代表只參與周四以歐洲安全與合作組織（OSCE）框架舉行的會談。《紐時》周日報道，烏克蘭政府已決定不完全依賴美國主導的談判，澤連斯基去年底宣布了與俄羅斯的外交倡議，具體細節後來刊登在俄羅斯《生意人報》（Kommersant）上。根據倡議，烏克蘭會先透過3步建立與俄信任關係，包括停火、換囚及為烏東戰區的平民開放過境點，之後會轉向解決政治問題。《生意人報》報道，方案的最後第10點是烏克蘭將向國會提議，授予分離主義地區自治權及向這些地區下放一些權力。在俄羅斯演繹下，這些法律將賦予俄國在烏東的代理人角色，對中央政府的外交政策決定擁有否決權，包括烏克蘭的北約成員資格，不過這勢難得到澤連斯基政府認同。

（衛報/金融時報/紐約時報）