澳媒指華阻試劑出口 內媒批耍賴

《澳洲金融評論》報道指，澳洲每19個快篩試劑，就有最少14個是中國製造。目前澳洲快篩試劑供貨延誤的數量，高達數以百萬計。一名醫療產業者表示，很多業者在訂購快篩試劑時，本來以為只要等一、兩周，但結果一直沒貨。另一名業者透露，他訂購的貨儘管已獲放行，但之前也在中國海關出現延誤，原因未明，又說澳洲不少同業和他遭遇相同。

稱不明原因滯留中國海關

報道指，澳洲很多機構受快篩試劑供貨延誤困擾，包括澳洲聯邦政府和地方政府。衛生部長亨特（Greg Hunt）周日表示，澳洲各級政府已訂購共2億個快篩試劑，其中7000萬個由聯邦政府訂購，民間業者也訂購了「非常大批」快篩試劑，他承認澳洲正出現缺貨情况。受Omicron影響，包括英、美等地亦出現快篩試劑荒。

《澳洲金融評論》報道還提到中國自新冠疫情爆發以來，曾多次阻撓包括口罩等醫療用品出口。對此，中國大陸媒體昨反駁，指疫情發生以來中國商務部從未發布過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，更揶揄澳洲媒體把「不夠用」的原因諉過中國，而非反省自家防疫不力導致疫情大爆發，或政府採購工作出了問題。

（澳洲金融評論/參考消息網）

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