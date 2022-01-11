澳媒指華阻試劑出口 內媒批耍賴

【明報專訊】澳洲近日新冠疫情大爆發，累計確診總數周一（10日）突破100萬宗，其中過半數是在過去一周通報。當地疫情肆虐令主要來自中國的新冠快速抗原試劑需求大增，但當地傳媒引述業界人士稱，由於中國海關方面的阻滯，令澳洲面臨缺貨困境。業者表示，他們不和道中國當局的舉動是因為中澳政治關係緊張所致，還是因為中國供貨出現問題。報道指中國駐澳洲大使館未有回應相關查問；有內地媒體昨日則批評澳媒耍賴諉過他人。
《澳洲金融評論》報道指，澳洲每19個快篩試劑，就有最少14個是中國製造。目前澳洲快篩試劑供貨延誤的數量，高達數以百萬計。一名醫療產業者表示，很多業者在訂購快篩試劑時，本來以為只要等一、兩周，但結果一直沒貨。另一名業者透露，他訂購的貨儘管已獲放行，但之前也在中國海關出現延誤，原因未明，又說澳洲不少同業和他遭遇相同。
稱不明原因滯留中國海關
報道指，澳洲很多機構受快篩試劑供貨延誤困擾，包括澳洲聯邦政府和地方政府。衛生部長亨特（Greg Hunt）周日表示，澳洲各級政府已訂購共2億個快篩試劑，其中7000萬個由聯邦政府訂購，民間業者也訂購了「非常大批」快篩試劑，他承認澳洲正出現缺貨情况。受Omicron影響，包括英、美等地亦出現快篩試劑荒。
《澳洲金融評論》報道還提到中國自新冠疫情爆發以來，曾多次阻撓包括口罩等醫療用品出口。對此，中國大陸媒體昨反駁，指疫情發生以來中國商務部從未發布過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，更揶揄澳洲媒體把「不夠用」的原因諉過中國，而非反省自家防疫不力導致疫情大爆發，或政府採購工作出了問題。